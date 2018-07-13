Молодой человек должен был учиться в ракетном училище

Водолазы ищут тело 18-летнего юноши, который утонул вчера вечером возле судостроительного завода. Никита Егоров отдыхал вместе с друзьями, пошёл купаться. Внезапно парень закатил глаза и пошёл на дно. Отдыхающие рядом сразу же вызвали скорую, спасателей и полицию. Однако они не смогли обнаружить тело Никиты.



Друзья Никиты говорят: проблем со здоровьем у него не было. Во время вчерашней прогулки он был трезвым. Это подтверждают и очевидцы.



— У него никогда не было никаких физических отклонений. Я уверен почти на 100%, ведь Никита поступил в ракетное училище. В сентябре он должен был ехать учиться в Тверь. А в ракетное училище берут только здоровых, — рассказывает друг Никиты Родион.



На Никиту напал сом

Родион узнал о случившемся от своей девушки. Вчера она отдыхала вместе с Никитой и своими подругами.



Тело Никиты пока не нашли

— Она мне позвонила, кричит: «Прибегай скорее! Никита тонет!», — рассказывает Родион. — Потом она рассказала, что он минут пять плавал спокойно. А плавал Никита очень хорошо. А потом резко начал бултыхаться, ушёл под воду, вынырнул и тихо сказал: «Меня уносит». Я уверен, что его утащил сом. Объясню почему. Волга — грязная река, а сомы водятся в грязной воде. В том месте, где плавал Никита, впадина, а сомы как раз обитают во впадинах. Они хищные рыбы, нападают на людей, хватают за конечности и утаскивают под воду и ждут, пока они там разлагаются, а потом поедают. В интернете есть очень много видео, как людей утаскивают сомы, есть очень много статей на эту тему. Я уверен в своей версии на 100%. Надо добиться того, чтобы их отловили или запретили купаться на этом пляже.



Много потрясений в жизни

В жизни Никиты было много происшествий, где он чудом оставался жив. Когда ему было 12 лет, у них в доме случился пожар. Они с сестрой еле выбрались из горящего дома. Спустя несколько лет у них в квартире взорвался газовый баллон. Тогда Никита серьёзно пострадал, но выжил. Он был добрым, отзывчивым парнем, встречался с девушкой, работал младшим администратором в трёх продуктовых магазинах. Любил музыку, у него даже была своя студия, где он планировал записывать песни. Год назад от продолжительной болезни у Никиты умер папа.



Надо отметить, что в Ярославской области действительно водятся гигантские сомы. Такой и правда может утащить под воду.

Пока тело Никиты не нашли, остаётся шанс, что, может быть, ему удалось спастись. Мы будем следить за развитием событий.

