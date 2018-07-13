Тело пока не нашли

В Дядьково произошла трагедия: утонул 18-летний парень. Очевидцы рассказали, что произошло вчера вечером.



— Я стоял недалеко, ловил рыбу. Недалеко отдыхала компания: четыре девушки лет по 16–17, парень и два мальчика лет по девять. Вдруг одна ко мне подбегает, кричит, просит о помощи. Я сразу же позвонил в МЧС. Потом бросился в воду, пытался найти, но безуспешно, — рассказывает очевидец произошедшего Роман Лебедев.



По словам Романа, все ребята были трезвые. Компания спокойно отдыхала. Что произошло в воде, пока неизвестно.



— Как мне сказали девушки, он плыл на спине, потом вдруг закатил глаза и ушёл под воду, — говорит Роман.



В тот роковой вечер погибший отдыхал со своей девушкой и её подругами. На место трагедии приехали спасатели, медики, полицейские и сотрудники ГИМС. В штанах обнаружили паспорт погибшего. А вот тело найти не удалось.

