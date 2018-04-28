|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подробности
«Её любили все дети»: в Гаврилов-Яме во время пожара погибла сотрудница интерната для инвалидов
28 апреля 2018 13:55
576 0
О гибели своей коллеги в гаврилов-ямском интернате для отсталых детей узнали сегодня утром. Сотрудникам сказали: погибла их коллега Валентина Селиванова. Женщина задохнулась во время пожара в доме на улице Кирова. Горела не её квартира, квартира на третьем этаже. Но пожар был сильным — пламя вырывалось из окна, дым поднялся на четвертый этаж.
В интернате тяжело восприняли трагическую новость — здесь Валентина Селиванова проработала санитаркой 22 года.
— Мы с ней дружили, а дети её как любили! И она их тоже, — вздыхает старшая медсестра Марина Борисовна. — Столько лет с нами проработала...
В страшном пожаре погибла еще одна женщина — хозяйка той квартиры на третьем этаже, где занялось пламя. Её муж сумел выпрыгнуть в окно. Он сломал ногу, но остался жив.
Редакция приносит соболезнования семьям погибших.
Фото: Валентина Селиванова/Vk.com
Видео: Вера Хробастова
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров