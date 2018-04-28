«Её любили все дети»: в Гаврилов-Яме во время пожара погибла сотрудница интерната для инвалидов

Валентина Селиванова только вернулась из отпуска, когда произошёл пожар

О гибели своей коллеги в гаврилов-ямском интернате для отсталых детей узнали сегодня утром. Сотрудникам сказали: погибла их коллега Валентина Селиванова. Женщина задохнулась во время пожара в доме на улице Кирова. Горела не её квартира, квартира на третьем этаже. Но пожар был сильным — пламя вырывалось из окна, дым поднялся на четвертый этаж.

В интернате тяжело восприняли трагическую новость — здесь Валентина Селиванова проработала санитаркой 22 года.

— Мы с ней дружили, а дети её как любили! И она их тоже, — вздыхает старшая медсестра Марина Борисовна. — Столько лет с нами проработала...

В страшном пожаре погибла еще одна женщина — хозяйка той квартиры на третьем этаже, где занялось пламя. Её муж сумел выпрыгнуть в окно. Он сломал ногу, но остался жив.

Редакция приносит соболезнования семьям погибших.