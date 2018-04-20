Не скостили ни дня: мосейцевские «матушки» ответят по полной за смерть девочки

Бабушки выходили по видеосвязи

Сегодня в ярославском областном суде вновь состоялось заседание по делу о Мосейцево. На этот раз осуждённые за издевательства над детьми матушки приюта Гусманова, Семёнова и Любимова подавали апелляцию с просьбой изменить приговор. И сегодня слушали решение суда по видеосвязи (они находятся в ярославском СИЗО).

— Суд принял решение оставить все три приговора в силе, — огласил приговор судья.

В итоге «матушкам» мосейцевского приюта в силе оставили их сроки — Гусмановой 12 лет колонии, Любимовой — 5, Семеновой — 5 с половиной.

Женщины приняли приговор спокойно. В отличие от их защитников.

— Нашли кого сажать! Бабушек посадили! Других-то злодеев нет! — сказали, выйдя из зала заседаний, адвокаты.

Эта страшная история началась ещё в 2013 году. В приёмной семье Людмилы Любимовой от побоев погибла девочка. На теле ребёнка нашли 29 гематом. Все три женщины — она сама, и ещё две матушки Раиса Гусманова и Гузель Семенова — уверяли, что они невиновны. Мол, девочка так неудачно упала с печки. Но во время следствия всплыли страшные подробности гибели подростка. И 11 октября Ростовский районный суд вынес приговор трём фигуранткам громкого дела. Приговор тогда женщины посчитали несправедливым.