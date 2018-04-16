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Парковка возле Ярославля-Главного станет платной
16 апреля 2018 16:56
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Парковку возле вокзала Ярославль-Главный собираются сделать платной. Об этом сообщили в мэрии города.
Сейчас проектная организация разрабатывает предварительную проектно-сметную документацию по строительству парковки.
— По результатам разработки будет определён предварительный объём затрат и источник финансирования, — рассказали в мэрии Ярославля. — Организация платной парковки позволит рационально использовать парковочное пространство, уменьшить количество транспорта, стоящего на площади долгое время, упорядочит организацию движения транспорта.
В Ярославле уже есть две платные парковки на Красной площади и площади Богоявления. В мэрии подсчитали, что в день ими пользуются по 200–300 автовладельцев.
Фото: Александра Савельева
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