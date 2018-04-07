Во всех храмах Ярославля пройдут богослужения, посвящённые празднику Пасхи

Уже через несколько часов начнётся Пасха

В Ярославле во всех храмах пройдут богослужения, посвящённые светлому празднику Пасхи. Завтра, 8 апреля, можно будет побывать на Божественных литургиях, ночных Пасхальных богослужениях, а также осветить куличи.

Предлагаем расписание богослужений, которые будут совершаться в храмах Ярославля на Пасху Господню, 8 апреля.

Успенский кафедральный собор

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:15.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00. Встреча Благодатного огня и Пасхальная вечерня — в 16:00.

Феодоровский собор

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00.

Богоявленский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

Крестобогородский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

В день Пасхи две утренние Божественные литургии — 7:00 и 9:00.

Вознесенский храм (Свободы, 44)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.

Вознесенско-Благовещенский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

Сретенский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00.

Леонтьевский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.

Михайло-Архангельский храм (Первомайская, 67)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.

Храм Никиты Мученика

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:30.

Храм Николы на Меленках

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.

Храм Николы Мокрого

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.

Храм Параскевы Пятницы (в Калашной слободе)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.

Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:30.

Петропавловский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.

Храм Димитрия Солунского

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.

Свято-Тихоновский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00.

Спасский храм (Иваньково)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

Благовещенский храм (Норское)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.

Троицкий храм (Норское)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.

Успенский храм (Норское)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

Михайло-Архангельский храм (Норское)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.

Троицкий храм (Смоленское)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.

Яковлевско-Благовещенский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:40.

Храм Ярослава Мудрого

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.

Храм Зосимы и Савватия

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 21:00.

Храм Спаса на Городу

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

Храм Софии, Премудрости Божией

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.

Казанский женский монастырь

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.

В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.

Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:15.

Крестовоздвиженский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.

Знаменский храм

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 21:00.

Храм Спиридона Тримифунтского (рядом с домом № 42 по улице Клубной)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.

Храм Матроны Московской (Творогово)

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:40.

Храм Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке

Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.

— Всех ярославцев ждём в Успенском кафедральном соборе на Великой вечерни в 16:00. Туда прибудет Благодатный огонь, — рассказали в ярославской епархии.