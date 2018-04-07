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Во всех храмах Ярославля пройдут богослужения, посвящённые празднику Пасхи
7 апреля 2018 18:45
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В Ярославле во всех храмах пройдут богослужения, посвящённые светлому празднику Пасхи. Завтра, 8 апреля, можно будет побывать на Божественных литургиях, ночных Пасхальных богослужениях, а также осветить куличи.
Предлагаем расписание богослужений, которые будут совершаться в храмах Ярославля на Пасху Господню, 8 апреля.
Успенский кафедральный собор
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:15.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00. Встреча Благодатного огня и Пасхальная вечерня — в 16:00.
Феодоровский собор
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00.
Богоявленский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
Крестобогородский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
В день Пасхи две утренние Божественные литургии — 7:00 и 9:00.
Вознесенский храм (Свободы, 44)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.
Вознесенско-Благовещенский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
Сретенский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00.
Леонтьевский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.
Михайло-Архангельский храм (Первомайская, 67)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.
Храм Никиты Мученика
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:30.
Храм Николы на Меленках
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.
Храм Николы Мокрого
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.
Храм Параскевы Пятницы (в Калашной слободе)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.
Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:30.
Петропавловский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.
Храм Димитрия Солунского
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.
Свято-Тихоновский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:00.
Спасский храм (Иваньково)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
Благовещенский храм (Норское)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.
Троицкий храм (Норское)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.
Успенский храм (Норское)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
Михайло-Архангельский храм (Норское)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.
Троицкий храм (Смоленское)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.
Яковлевско-Благовещенский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 9:40.
Храм Ярослава Мудрого
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.
Храм Зосимы и Савватия
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 21:00.
Храм Спаса на Городу
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
Храм Софии, Премудрости Божией
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:30.
Казанский женский монастырь
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 24:00.
В день Пасхи утренняя Божественная литургия — 10:00.
Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:15.
Крестовоздвиженский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:00.
Знаменский храм
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 21:00.
Храм Спиридона Тримифунтского (рядом с домом № 42 по улице Клубной)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.
Храм Матроны Московской (Творогово)
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 23:40.
Храм Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке
Воскресенье: начало ночного Пасхального богослужения в 22:00.
— Всех ярославцев ждём в Успенском кафедральном соборе на Великой вечерни в 16:00. Туда прибудет Благодатный огонь, — рассказали в ярославской епархии.
Фото: Александра Савельева
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