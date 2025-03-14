«Полтела было в унитазе». Воспитатель детсада в Сочи, уволенная за насилие над ребенком, измывалась над малышами не один год

Воспитатель работала исключительно в ясельных или младших группах Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Видеозапись, сделанная в сочинском детском саду, на которой видно, как огромная женщина окунает в тарелку маленькое личико ребенка, а потом забирает у девочки еду и передает мальчику, потрясла не только Сочи, но и всю страну. На нее оперативно отреагировали правоохранительные органы, власти курорта. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Если бы не это видео, случайно снятое родителями, работала бы воспитательница-садистка с 20-летним стажем и дальше в детском саду № 121 в сочинском микрорайоне Блиново. Больше полугода родители обращались в разные инстанции: от прокуратуры до управления образования (в распоряжении редакции есть заявления и ответы на них), жаловались на жестокое обращение с детьми, но везде получали отписки. Мол, провели беседу, привлекли к дисциплинарной ответственности, а педагог продолжала макать в суп, а еще в унитаз малышей из ясельной группы. Видео распространили по соцсетям. Проверку проводит Следственный комитет, к нему присоединилась прокуратура.

Девочка даже не заплакала, видимо, привыкла к такому отношению Источник: предоставлено SOCHI1.RU

Своя методика воспитания

Но оказалось, что это не все методы воспитания педагога. По словам Натальи Ж., дочери которой «посчастливилось» попасть в группу к этому воспитателю, из-за нехватки персонала в детском саду руководство дошкольного учреждения приняло решение объединить три группы в одну. Детей много, но выхода нет — их даже не водят на прогулки. Через какое-то время маленькая девочка категорически отказалась ходить в детский сад, плакала и кричала, что там «страшная тетя», а воспитательница жаловалась родителям, что ребенок у них непослушный и писается. На тот момент девочке было три года. Наталья отмечает, что ребенок давно приучен к горшку и только в детском саду ходила в штаны. Позже стало понятно почему. В октябре прошлого года за девочкой пришли бабушка и тетя, они услышали жуткий крик и увидели, как воспитатель тащит их ребенка в туалет.

— Она говорила: «Пойдем писать, а то опять обоссышься». Ребенок плакал и кричал, что не хочет. Когда бабушка зашла в туалет, воспитатель стояла к ней спиной. Полтела ребенка было в унитазе, она держалась руками за края унитаза, чтобы не провалиться. А воспитатель продолжала кричать: «Писай, писай», — написала Наталья в жалобе в Министерство образования Краснодарского края.

При этом другие дети были напуганы, сидели тихо в группе, а одна девочка говорила, что ей страшно, утверждает Наталья. В этот же вечер она позвонила воспитателю и заведующей. Те пытались уладить ситуацию, руководитель детского сада предложила перевести девочку в группу постарше. Позже воспитатель написала маме ребенка сообщение с извинениями, она объясняла свое поведение тем, что устала: работает одна на три группы, без няни и сменщицы. Мол, каждый день ей приводят всё новых и новых детей, они орут с утра до вечера. И пообещала относиться к девочке с трепетом. Но испытывать судьбу родители не стали, ребенка забрали и отправили в частный детский сад. А воспитателя просили наказать или вообще уволить. Из управления образования Сочи Наталья получила официальный ответ, что педагог была привлечена к дисциплинарной ответственности, с ней проведена профилактическая беседа, она раскаялась и признала свою ошибку.

Требуем привлечь к ответственности

Видеозапись стала последней каплей для жителей микрорайона Блиново, они решили объединиться и добиться сначала увольнения педагога-садиста, а потом и привлечения ее к уголовной ответственности. И провели собственное расследование. Адлер маленький, все друг друга знают. И быстро нашли других пострадавших.

— Мы получили множество сообщений от различных родителей о грубом и жестоком обращении с малолетними детьми, где главной фигуранткой была воспитатель. На протяжении нескольких дней в чаты поступали сообщения и фотографии от родителей, а самое давнее происшествие датировалось 20-летней давностью, — утверждают представители инициативной группы.

6 марта они пошли к заведующей детским садом и потребовали отстранить от работы воспитателя. Продемонстрировали видео, где педагог макает ребенка в тарелку с супом. Всем недовольным было предложено перевестись в группу, которая будет организована к 1 апреля 2025 года, а пока терпеть или вообще забрать своих детей из сада. Маму пострадавшей девочки вообще довели до слез в кабинете заведующей, утверждают представители инициативной группы. Не только ребенок, но и родитель получила психотравму.

— Заведующая требовала от родителей прекратить обсуждение сложившейся ситуации, удалить видео, заявляла, что родители не имеют права выносить подобную информацию за стены ДОУ. Несмотря на полученную информацию, воспитателя не отстранили от работы. 7 марта и 10 марта она была на рабочем месте. Только после угроз родителей, что они вызовут полицию, воспитатель покинула рабочее место в середине дня 10 марта, — пишут представители инициативной группы в коллективном заявлении в Администрацию президента, Бастрыкину, Краснову, Львовой-Беловой.

Долгие годы воспитательница работала в различных дошкольных учреждениях Сочи, всегда в ясельных группах, а иногда даже с детьми-инвалидами, многие сотрудники знали о ее деяниях, но ни одна заведующая не уволила ее по статье. Со всех мест работы она уходила по собственному желанию, утверждают жители микрорайона.

— Помимо перечисленного, стало известно о том, что в 2020 году она работала в детском саду № 51 (Сочи, Адлерский район, ул. Худякова, дом 3), в группе № 22 и нанесла вред здоровью мальчика Давида, которому на тот момент было 2,5 года. Заведующая ДОУ № 51 в момент происшествия не вызвала скорую помощь, несмотря на сильную травму, а позвонила маме мальчика и попросила самостоятельно отвезти ребенка в больницу. Сама педагог утверждает, что травма была получена в результате падения с детского стульчика, — утверждают родители. Но, по их словам, позже она путалась в показаниях. Всегда воспитатель работала только с совсем маленькими детьми, которые еще толком и говорить-то не умеют.

Мальчик Давид был очень маленьким и не мог рассказать, что с ним произошло на самом деле Источник: предоставлено SOCHI1.RU











Никто не хочет работать за копейки

Уволенная воспитатель и заведующая на контакт с журналистами не идут. Так же, как и мама пострадавшей девочки. Она сослалась на то, что идет проверка правоохранительными органами и не имеет права разглашать подробности. Власти Сочи дали сухой комментарий сразу после скандала:

— Инцидент, произошедший в детском саду № 121, был оперативно рассмотрен руководством дошкольного учреждения сразу же после поступления информации о нем. Родители ребенка заявление в вышестоящие инстанции не направляли. Педагог принес свои извинения родителям ребенка, извинения приняты, воспитатель освобождена от должности и с 10 марта не работает в детском учреждении, — говорится в сообщении.

Мы нашли бывшую сотрудницу этого детского сада, которая прекрасно знает свою коллегу. А также то, что происходит в дошкольных учреждениях Сочи. На условиях анонимности она поделилась своим мнением. По словам педагога, детский сад № 121 не так давно открылся после ремонта. Летом 2023 года здание пострадало из-за сильного ливня: лопнула подпорная стена. Год сад был закрыт, и все воспитатели нашли другую работу.

— Я вообще ушла из профессии. Набрать полный штат в детский сад сейчас нереально. Никто не хочет работать за копейки. Нагрузки огромные, нянечек почти нет, а зарплата — около 30 тысяч рублей со всеми надбавками. Вот и набирают кого придется. И держатся за каждого воспитателя, буквально зубами, — рассказала бывший педагог. При этом огромны не только нагрузки, но и требования к воспитателям. Не дают спокойно работать и пресловутые яжматери, которые жалуются по любому поводу, даже если для этого нет оснований. У многих сдают нервы. Но обращаться так с детьми всё равно никто не имеет права, считает собеседница. Ведь все они получили психологическую травму, и еще не известно, как она отразится на дальнейшей жизни.

— В профессии остались только те, кто реально любит детей. У кого это призвание. Зная свою так называемую коллегу очень давно, могу сказать, что эта работа не для нее. Всю свою жизнь человек не на своем месте, она не любит детей. И это ее трагедия. У нее не всё в порядке со здоровьем, проблемы в семье, — говорит собеседница. Она уверена, что если в ближайшее время не решить вопрос с зарплатами воспитателей детских садов в России, то работать с детьми станет совсем некому. Молодежь вообще не идет в профессию: не престижно. А детей будут воспитывать такие вот «педагоги», которые срывают свою усталость и неустроенность на малышах.