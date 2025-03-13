«Все распускают свою хворь»: ярославна назвала симптомы вируса, которым все болеют

Ярославна назвала симптомы заразного вируса Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Второй месяц в Ярославской области, как и в других регионах Центральной России, бушует заразный вирус. Многие горожане стали уходить на больничные. Мы уже рассказывали, что в этом сезоне чаще всего болеют риновирусом или ОРВИ.

Ярославну Анастасию болезнь подкосила за пару дней. По ее словам, аналогичное состояние у многих ее знакомых.

— У меня заболел парень, мне кажется, что он меня и заразил. Все началось с заложенности и насморка, затем перешло на горло. Температура поднималась до 37 градусов. Еще несколько дней сохранялись заложенность носа, горло и слабость. Базовое ОРВИ как будто. У моих коллег и у знакомых одни и те же симптомы. Горло, насморк и температура 37 градусов, выше не поднимается. Все кашляют, чихают и распускают свою хворь, — рассказала читательница 76.RU.

В Роспотребнадзоре по Ярославской области опубликовали статистику по заболеваемости в регионе на неделе с 24 февраля по 2 марта.

— 929 человек на 100 тысяч человек заболело ОРВИ и гриппом. 57% из числа заболевших ОРВИ и гриппом — дети до 17 лет, — указано в статистике регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, было выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом.

Эксперты рекомендуют ярославцам соблюдать меры профилактики: мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проводить влажную уборку помещений и устраивать проветривания.

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