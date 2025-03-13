Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия на Украине

По поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. Однако это должно привести к долгосрочному миру, заявил президент на пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

— Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. — заявил Путин. — Вы знаете, так вот, встреча, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии, она внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убеждён абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле.

Также Путин рассказал об обстановке в Курской области, где он побывал накануне.

— Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах буквально неделю-две назад украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, два-три человека, потому что всё находится под полным огневым нашим контролем. Техника брошена полностью, вывезти её невозможно. Она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть, и в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток.

Источник: Kremlin.RU

Президент назвал пока непонятными вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня. Он считает очень сложными вопросы контроля за нарушением прекращения огня на 2 тыс. км линии соприкосновения на Украине.