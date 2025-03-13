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Политика Переговоры России и США Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия на Украине

Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия на Украине

Об этом президент сообщил на пресс-конференции в Кремле

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5 комментариев
По поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПо поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи

Источник:

Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. Однако это должно привести к долгосрочному миру, заявил президент на пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

— Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. — заявил Путин. — Вы знаете, так вот, встреча, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии, она внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убеждён абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле.

Также Путин рассказал об обстановке в Курской области, где он побывал накануне.

— Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах буквально неделю-две назад украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, два-три человека, потому что всё находится под полным огневым нашим контролем. Техника брошена полностью, вывезти её невозможно. Она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть, и в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток.

Источник:

Президент назвал пока непонятными вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня. Он считает очень сложными вопросы контроля за нарушением прекращения огня на 2 тыс. км линии соприкосновения на Украине.

Также Путин заявил, что может созвониться с Дональдом Трампом и обсудить идею перемирия.

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СВО Владимир Путин Украина Киев Курская область Перемирие
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Комментарии
5
Гость
3 часа
Дэнэг много нэ бывает дон ✌️
Гость
2 часа
Он почувствовал, что жаренным запахло! Ведь если не перемирие то тогда Украина с мощным оружием США и баллистика по Москве и всей территории России.
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