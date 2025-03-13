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Развлечения тест Тест для самых внимательных: сможете ли вы ответить на 11 вопросов по фильму «Брат?

Тест для самых внимательных: сможете ли вы ответить на 11 вопросов по фильму «Брат?

Сейчас мы и узнаем, в чем же сила

5 649
4 комментария
Публикуем тест по культовому фильму Балабанова | Источник: кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, СТВ, 1997Публикуем тест по культовому фильму Балабанова | Источник: кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, СТВ, 1997

Публикуем тест по культовому фильму Балабанова

Источник:

Данила Багров в конце 1990-х стал национальным героем. С виду простой парень и не слишком разговорчивый дембель, приехав в Ленинград, разворошил осиное гнездо местных бандитов. За его похождениями следила почти вся страна, кто-то пересматривал «Брата» не один десяток раз. И с каждым новым просмотром можно было узнать что-то новое. А вас можно назвать поклонником «Брата» (18+) или вы посмотрели и забыли?

ТЕСТПройден 2064 раза
1 / 11

Разомнемся на чем попроще. На какую песню группы «Наутилус Помпилиус» снимают клип в «Брате»?

  • «На берегу безымянной реки» (6+)

  • «Крылья» (16+)

  • «Дыхание» (16+)

  • «Колеса любви» (16+)

2 / 11

В каком году родился Данила Багров? Он называет год своего рождения милиционеру

  • 1969

  • 1972

  • 1975

  • 1978

3 / 11

Кем был отец Данилы Багрова?

  • Милиционером

  • Военным

  • Директором рынка

  • Вором-рецидивистом

4 / 11

В музыкальном магазине, куда зашел Данила за «Крыльями» «Наутилуса», их не оказалось. Но было два других альбома: один — за 75 800, другой — за 78 000 рублей (да, тогда всё было еще в тысячах). Что за альбомы?

  • «Титаник на Фонтанке» и «Отчет за 10 лет»

  • «Переезд» и «Наугад»

  • «Князь тишины» и «Атлантида»

  • «Невидимка» и «Родившийся в эту ночь»

5 / 11

Как у Данилы появился первый пистолет?

  • Брат подарил

  • Выменял у Гофмана

  • Отобрал у рэкетира

  • Купил у Фашиста

6 / 11

Где живет Виктор Багров?

  • Набережная реки Мойки, д. 1, кв. 8

  • Улица Блохина, д. 15, кв. 6

  • Лиговский проспект, д. 47, кв. 36

  • Улица Малая Конюшенная, д. 5, кв. 48

7 / 11

Гофман, по его собственному признанию, живет, чтобы опровергнуть одну поговорку. Какую?

  • Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе

  • Что русскому хорошо, то немцу — смерть

  • Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна

  • Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке

8 / 11

Как звали мужа Светки, который ее поколачивал?

  • Иван Арнольдович

  • Филипп Филиппович

  • Павел Евграфович

  • Андрей Куприянович

9 / 11

Что сделал Данила, чтобы «не забалдеть» на вечеринке, куда его пригласила оттопыриться Кэт?

  • Выпил молоко

  • Съел шоколад

  • Подышал свежим воздухом

  • Выпил сырое яйцо

10 / 11

Сколько Данила отдал за ружье?

  • 700 тысяч рублей

  • Миллион рублей

  • 1,2 миллиона рублей

  • 1,5 миллиона рублей

11 / 11

Куда Данила посоветовал устроиться брату?

  • В милицию

  • На кладбище

  • В магазин компакт-дисков

  • На рынок

Для кинолюбителей у нас также есть тест по советским фильмам. Сможете ли вы назвать кино по животному в кадре?

ПО ТЕМЕ
Кино Брат Алексей Балабанов Сергей Бодров Тест Развлечения Внимательность Российское кино Девяностые
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Комментарии
4
Гость
20 сентября 2024, 16:06
На фоне происходящего фильм снова становиться актуальным
Гость
47 минут
8/12 фильм о скотских и подлых отношениях друг к другу даже у родных Отсюда все беды
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