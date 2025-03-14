Держитесь крепче! На Центральную Россию обрушатся штормовой ветер и резкое похолодание

В Ярославле прогнозируют шторм и резкое похолодание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Ярославль днем 14 марта обрушился штормовой ветер. По прогнозу, его порывы будут достигать 16 — 21 метров в секунду. Об этом жителей предупредило МЧС и Министерство региональной безопасности.

«Будьте внимательны и осторожны. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Предупреждение действует до полуночи. Аналогичная ситуация ожидается по всей Центральной России.

По данным Гидрометцентра России, по шкале Бофорта, ветер со скоростью 14-17,1 м/с считается крепким. Он может раскачивать стволы деревьев, человеку бывает трудно идти против ветра. Ветер со скоростью 17,2-20,7 называют очень крепким. Его порывы ломают сучья деревьев, идти против ветра очень трудно. Ветер со скоростью 20,8 — 24,4 — это уже шторм. Такой ветер может ломать ветки, валить старые и больные деревья, повреждать крыши зданий — срывать дымовые колпаки с труб, черепицу, обрывать линии связи, опрокидывать ветхие и слабо закрепленные конструкции.

При этом днем 14 марта в Ярославской области будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит +10…+15 градусов. Однако к вечеру столбики термометров понизятся до +2…+7 градусов. С этого момента начнется похолодание. К понедельнику температура опустится уже до -3… 0 градусов.

Причиной ветреной погоды и понижения температуры, по информации центра «Фобос», стал прорвавшийся в Центральную Россию североатлантический циклон.

«Он добавит неприятностей и метеопатам — к полудню атмосферное давление упадет во второй половине дня показания барометров начнут резко расти, и к утру субботы атмосферное давление вернется в норму», — рассказали в «Фобосе».

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области:

14 марта, пятница: облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем: +10…+15 градусов с понижением к вечеру — до +2…+7 градусов;

15 марта, суббота: облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед. Днем без существенных осадков. Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью — 0…-5 градусов, днем: -1…+4 градусов;

16 марта, воскресенье: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — -1 …-6 градусов, днем — +1…+6 градусов;

17 марта, понедельник: облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью — -3 градуса, днем — 0 градусов;

18 марта, вторник: облачно, днем небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью — -5 градуса, днем — +1 градус;

19 марта, среда: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью — -2 градуса, днем — +3 градуса;

20 марта, четверг: облачно, ночью временами небольшой снег и дождь. Температура воздуха ночью — 0 градусов, днем — +7 градусов.