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Город Несмотря на запрет властей: в незаконной постройке в ярославском парке собираются открыть кафе

Несмотря на запрет властей: в незаконной постройке в ярославском парке собираются открыть кафе

Мэрия подала иск в суд

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22 комментария
На пристройке, которую власти считают незаконной, появилась вывеска будущего кафе | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНа пристройке, которую власти считают незаконной, появилась вывеска будущего кафе | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На пристройке, которую власти считают незаконной, появилась вывеска будущего кафе

Источник:

На новом двухэтажном объекте в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля, который власти города называют незаконным, появилась вывеска кафе «Много рыбы». Об этом на днях в телеграм-канале мэра Артема Молчанова сообщила местная жительница Елена.

«В ярославском парке вместо заявленной собственниками кафе „На прудах“ летней веранды (временного сооружения) возвели двухэтажное капитальное здание ресторана „Много рыбы“. Даже вывеску уже повесили. Контролирующие незаконное строительство государственные органы чего ждут? Почему не актируют самовольное незаконное строительство?» — возмутилась Елена.

На вопрос о постройке ответили в мэрии города:

«Земельный участок с кадастровым номером 76:23:011201:11 в парке 30-летия Победы находится в аренде. Строительство данного объекта не согласовано с арендодателем, что является грубым нарушением условий договора аренды. В настоящее время подан иск в суд о расторжении договора аренды земельного участка».

По информации комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии, заседание по делу назначено в Дзержинском районном суде на 27 марта.

Таким образом, перспектива открытия кафе в этом месте пока сомнительна. По крайней мере, на сайте ресторанов «Много рыбы» данного адреса еще нет.

Напомним, двухэтажная пристройка к кафе «На прудах» появилась осенью 2024 года. Объект занял часть газона, его обнесли забором. Не всем жителям Брагина это понравилось. Люди начали жаловаться. Тогда в мэрии отметили, что участок, на котором стоит существующее кафе «На прудах» принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. Власти подчеркнули, что возведение новой пристройки не согласовано с мэрией, что является нарушением условий договора аренды. От арендатора потребовали устранить нарушения, но это не было выполнено.

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Кафе Незаконная постройка Суд Парк 30-летия Победы
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Комментарии
25
Гость
1 час
Клали они на все эти запреты местных властей. Эти власти только бабок с домашними заготовками у супермаркетов гонять и штрафовать могут, а тут всё купят и занесут кому надо, ни кто сними связываться не будут. Вангую, что когда сменится местная власть, тогда и постройку признают незаконной и снесут, как обычно и бывает
Гость
1 час
А почему здесь постоянно замалчивают ФИО главных героев? Договор аренды "с предпринимателем", подписали " в мэрии", согласовали "в департаменте"... Ведь за каждым таким решением стоит конкретный гражданин.
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