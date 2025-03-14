Стало известно, что Путин передал Трампу после переговоров в Кремле с его спецпосланником

Президент России Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как прошла встреча Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа в Кремле.

«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано, но вместе с тем, после того как господин Уиткофф уже всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, уже затем будем определяться со сроками проведения разговора. Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон», — отметил Песков.