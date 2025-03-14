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Политика Переговоры России и США Стало известно, что Путин передал Трампу после переговоров в Кремле с его спецпосланником

Стало известно, что Путин передал Трампу после переговоров в Кремле с его спецпосланником

В Кремле заявили, что Россия уже получила от США дополнительную информацию по Украине

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3 комментария
Точное время разговора Путина и Трампа пока не согласовано | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТочное время разговора Путина и Трампа пока не согласовано | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Точное время разговора Путина и Трампа пока не согласовано

Источник:

Президент России Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как прошла встреча Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа в Кремле.

«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано, но вместе с тем, после того как господин Уиткофф уже всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, уже затем будем определяться со сроками проведения разговора. Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон», — отметил Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, не подтвердил, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров с РФ по просьбе Кремля из-за якобы проукраинской позиции. Он считает, что это внутреннее дело США.

Какие еще заявления сделал Песков:

  • осторожный оптимизм США относительно украинского урегулирования оправдан после заявления Путина;

  • РФ не допустит, чтобы российскому бизнесу, занявшему ниши, которые освободились с уходом компаний Запада, что-то угрожало при их возвращении;

  • Песков не думает, что инициатива о маркировке товаров, произведенных компаниями, поддержавшими санкции, будет поддержана.

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Переговоры Спецоперация Украина США Россия Владимир Путин Дональд Трамп
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Комментарии
3
Гость
38 минут
— Так что передать мой король? — Передай твой король мой пламенный привет!
Гость
32 минуты
Путин же сказал уже как-то, что он сам не знает, что этот Песков несет.
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