Доплата за свое: российские пивовары поднимают цены — сколько сегодня стоит отечественное хмельное и чего ждать его любителям

Повышение цен уже отразилось на полках, но это только начало Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пиво снова подорожает — о росте цен в конце прошлой недели уведомили клиентов сразу два крупных участника рынка: «Балтика» и «Московская пивоваренная компания». Местные рестораторы и ретейлеры говорят, что знают о повышении, но клиенты увидят новые цены не сразу. Пивовары признают, что с ростом практически всех видов издержек рост цен на конечный продукт неизбежен. Подробности узнал журналист NGS.RU Стас Соколов.

«Балтика» и МПК («Хамовники», «Жигули Барное» и т. д.) уведомили оптовых покупателей о повышении отпускных цен на свою продукцию — первым об этом написал «Коммерсантъ». МПК увеличила цену на 10–15%, а «Балтика» уже поднимала в этом году цены на разливное пиво на 10%. Сами пивовары объясняют повышение цен ростом акциза — в этом году этот вид налога действительно вырос с 26 рублей до 30 рублей за литр.

Опрошенные участники местного рынка подтвердили повышение, отметив также, что чуть раньше цены на 10% подняли холдинг «Объединенные пивоварни» (бывший «Хайнекен») и AB InBev Efes. В новосибирской сети «Продсиб» говорят, что цены на полке на продукцию этих поставщиков уже новые, причем на отдельные бренды рост оказался даже выше: Bud подрожал на 20%, Velkopopovický Kozel и Stella Artois — на 15% (все эти марки производятся в России).

В барах цены будут расти медленнее Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В пресс-службе «Ленты», например, сообщили, что за последние два месяца закупочные цены крупнейших российских производителей пива выросли от 5% до 15%.

— Они ссылались на повышение налоговой ставки акциза на пиво и сахаросодержащие продукты, а также на рост инфляции. Один из производителей прислал повторное уведомление о повышении в марте, оно находится на рассмотрении, пояснили в «Ленте».

Руководитель ресторанного объединения DNK Food (оно, в частности, развивает сети «Хамовники» и «Жигули») Владислав Дорошенко говорит, что «Балтика» уведомила о повышении цен в начале марта. По словам ресторатора, в нынешних условиях индексация цен производителями пива происходит сейчас один–два раза в год. При этом, по его мнению, какого-то моментального роста стоимости напитков в барах не будет.

— Ресторанам невозможно в моменте поднять цены на пиво или другую продукцию аналогично поднятию цен поставщиков, поэтому выход в поиске альтернативных, локальных поставщиков того же пива и плавный рост цен в меню, — объяснил Владислав Дорошенко.

В рознице цены вырастут быстрее, сообщил сотрудник местного отделения одной из федеральных сетей. Но и там потребители заметят это не сразу, потому что какое-то время этот рост можно будет отчасти скрывать за скидками и акциями.

Чтобы дорогой импорт не так выделялся на общем фоне, в «Ленте» для него сделали отдельный стеллаж Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом все участники рынка признают, что рост цен неизбежен — он связан с увеличением издержек самих пивоваров вне зависимости от размеров предприятия и его места расположения. Руководитель группы Gusi (включает пивоварню и пять заведений разного формата) Сергей Цуркан говорит, что у пивоварни «Гусей» цены тоже выросли — с 1 января на 5%–15% в зависимости от сорта.

— За год подорожало всё: повысили акцизы на пиво с 1 января, сырье (а оно, за исключением солода, все импортное) подорожало от 15 до 50%, транспортные услуги выросли очень сильно (практически всё сырье и алюминиевую банку мы везем с Москвы или Санкт-Петербурга), этикетка, коробка. Заработные платы тоже пришлось повысить, чтобы удержать персонал, — признал он.

Расходы растут даже там, где потребитель о них может и не подозревать. Например, введение «Честного знака» увеличивает стоимость продукта вроде бы ненамного — генерация каждой марки стоит 50 копеек, но марку эту нужно распечатать и наклеить. А для этого купить дополнительное оборудование, программное обеспечение — всё это тоже стоит денег.

Свой вклад в рост цен внесли и заградительные акцизы против продукции из «недружественных стран», размер которых вырос в этом году в десять раз. Пиво, разумеется, делают не только в «неблагонадежных» Германии, Чехии, Бельгии и т. д., но когда цена на привычные виды вырастает на полке, то импортерам из стран, не попавших под повышение, трудно удержаться от того, чтобы не увеличить цену тоже.

Торговым сетям даже приходится вести разъяснительную работу. В магазинах сети «Лента», например, появились объявления, где рост цен на импортное пиво из «недружественных стран» объясняется ростом акцизов. Покупателям предлагают рассмотреть другие варианты: например, пиво из Китая и Мексики. В пресс-службе торговой сети подтвердили установку объявлений.

— Мы установили баннеры в магазинах, потому что покупатели жаловались на повышение цен, которое произошло из-за роста пошлин на пиво из стран Европы, сообщили в пресс-службе «Ленты».

Некоторым видам пива удалось стать недружественным дважды Источник: Стас Соколов / NGS.RU