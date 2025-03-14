На крупном путепроводе в Ярославле растет гигантская пробка. Что случилось

На Суринском растет пробка из-за дорожных ремонт Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











Днем 14 марта автомобилисты встали в гигантскую пробку на окружной дороге в районе Суринского путепровода в Ярославском районе. Видео с дорог опубликовали в соцсетях.

— На ЮЗОД в районе Суринского дикая пробка, — подписал автор.

Судя по кадрам, в ожидании проезда стоят десятки легковушек и грузовиков. Затор, по данным сервиса «Пробки в Ярославле», растянулся на два километра.

Названа причина пробки под Ярославлем Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на перекрестке Суринского и Магистральной идет дорожный ремонт.

«В настоящее время дорожные службы приступили к срочному ремонту аварийной ямочности на дороге с интенсивным движением. Для оперативного устранения дефектов используется литая асфальтобетонная смесь. К сожалению, проведение работ такого характера требует временного ограничения движения по одной из полос, что привело к образованию затора», — сообщили редакции в пресс-службе Министерства.

Под Ярославлем начали ремонтировать ямы на Суринском Источник: Пробки в Ярославле / 76.ru/maps-traffic











Предварительно, работы завершат к 13:30 14 марта.

«Дорожные службы прилагаю все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее. Ожидается, что к 13:30 работы в районе перекрестка будут закончены и движение транспорта будет восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в Министерстве.