НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 734мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,62
EUR 94,26
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Закрылся популярный ночной клуб
В драке погиб врач
Кафе в незаконной постройке
Когда завершат трамвайную модернизацию
Объединяют театры
Что с третьим мостом через Волгу
Переезд банка
Новые выплаты мамам
Дороги и транспорт На крупном путепроводе в Ярославле растет гигантская пробка. Что случилось

На крупном путепроводе в Ярославле растет гигантская пробка. Что случилось

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта назвали причину затора

1 228
14 комментариев
На Суринском растет пробка из-за дорожных ремонт | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramНа Суринском растет пробка из-за дорожных ремонт | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

На Суринском растет пробка из-за дорожных ремонт

Источник:

Днем 14 марта автомобилисты встали в гигантскую пробку на окружной дороге в районе Суринского путепровода в Ярославском районе. Видео с дорог опубликовали в соцсетях.

— На ЮЗОД в районе Суринского дикая пробка, — подписал автор.

Судя по кадрам, в ожидании проезда стоят десятки легковушек и грузовиков. Затор, по данным сервиса «Пробки в Ярославле», растянулся на два километра.

Названа причина пробки под Ярославлем

Источник:

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на перекрестке Суринского и Магистральной идет дорожный ремонт.

«В настоящее время дорожные службы приступили к срочному ремонту аварийной ямочности на дороге с интенсивным движением. Для оперативного устранения дефектов используется литая асфальтобетонная смесь. К сожалению, проведение работ такого характера требует временного ограничения движения по одной из полос, что привело к образованию затора», — сообщили редакции в пресс-службе Министерства.

Под Ярославлем начали ремонтировать ямы на Суринском | Источник: Пробки в Ярославле / 76.ru/maps-trafficПод Ярославлем начали ремонтировать ямы на Суринском | Источник: Пробки в Ярославле / 76.ru/maps-traffic

Под Ярославлем начали ремонтировать ямы на Суринском

Источник:

Предварительно, работы завершат к 13:30 14 марта.

«Дорожные службы прилагаю все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее. Ожидается, что к 13:30 работы в районе перекрестка будут закончены и движение транспорта будет восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в Министерстве.

После обследования дорожного объекта выяснилось, что Суринский путепровод и подъезды к нему нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

ПО ТЕМЕ
Дорожный ремонт Дорожники Суринский путепровод Пробка Дороги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
280808018
1 час
Министерстве дорожного хозяйства и транспорта слушайте, прекращайте уже надувать щеки и летать в облаках!!! Спуститесь на землю--если вы центр информации , то так и называйте--на те деньги которые вам выделяют уже ДАВНО там должна быть резервная полоса!!!
Гость
1 час
Ночью работать нужно на дорогах,но власть бестолковая в Ярославле,не знает этого
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление