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Дороги и транспорт «По два рейса в неделю»: в Ярославле вернут авиаперелеты в популярном направлении

«По два рейса в неделю»: в Ярославле вернут авиаперелеты в популярном направлении

Куда теперь смогут отправиться по воздуху жители региона

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Ярославцы снова смогут летать в Пермь | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЯрославцы снова смогут летать в Пермь | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославцы снова смогут летать в Пермь

Источник:

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» будут запускать авиарейсы в Пермь. Об этом 76.RU сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Полетная программа будет рассчитана до декабря 2025 года.

— В планах запустить по два рейса в неделю. В период 2023–2024 годов в регионе успешно функционировало данное направление. На данный момент с Пермским краем достигнуты договорённости о возможности возобновления. О точных датах запуска рейсов в Пермь сообщим заранее, — рассказали власти.

В середине февраля в правительстве Ярославской области уже комментировали информацию о возможном возобновлении авиасообщения между Ярославлем и Пермью. О такой возможности стало известно из законопроекта об изменении бюджета Пермского края.

В документе указано, что пермские власти собираются выделить деньги на перелеты в 2025–2027 годы. Однако по условиям половину средств должна добавить Ярославская область. Каждая сторона должна вложить по 38 миллионов рублей в год.

Ярославцы уже летали из местного аэропорта в Пермь в 2023 году. Перевозчиком была компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Билеты стоили 5455 рублей. Но в августе 2024 года авиасообщение приостановили.

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Перелеты Авиарейс Пермь Аэропорт
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