«По два рейса в неделю»: в Ярославле вернут авиаперелеты в популярном направлении

Ярославцы снова смогут летать в Пермь Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» будут запускать авиарейсы в Пермь. Об этом 76.RU сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Полетная программа будет рассчитана до декабря 2025 года.

— В планах запустить по два рейса в неделю. В период 2023–2024 годов в регионе успешно функционировало данное направление. На данный момент с Пермским краем достигнуты договорённости о возможности возобновления. О точных датах запуска рейсов в Пермь сообщим заранее, — рассказали власти.

В середине февраля в правительстве Ярославской области уже комментировали информацию о возможном возобновлении авиасообщения между Ярославлем и Пермью. О такой возможности стало известно из законопроекта об изменении бюджета Пермского края.

В документе указано, что пермские власти собираются выделить деньги на перелеты в 2025–2027 годы. Однако по условиям половину средств должна добавить Ярославская область. Каждая сторона должна вложить по 38 миллионов рублей в год.