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Экономика мнение «Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат

«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат

Женщина точно знает, сколько стоят ее продукты

9 комментариев
Приходится исхитряться, чтобы купить новую одежду | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаПриходится исхитряться, чтобы купить новую одежду | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Приходится исхитряться, чтобы купить новую одежду

Источник:

Недавно наши тюменские коллеги из 72.RU спросили в соцсетях читателей о том, как они распоряжаются своим бюджетом. Один из ответов — жительницы Ишима Татьяны (имя изменено) — оказался самым эмоциональным. Вот что она написала.

— Невозможно прожить на 30–40 тысяч рублей, если зарабатываешь один и другого дохода больше нет. Даже тратя на продукты каждый день по 1000 рублей, на питание нужно 30 тысяч. А еще квартира, кредит, ребенку за спорт заплатить, купить что-то из одежды. Поэтому те, кто пишет, что их устраивает маленькая зарплата, просто врут, — возмутилась Татьяна.

Мы попросили ее подробнее рассказать о своей жизни. Оказалось, что женщине сейчас 67 лет, она живет одна на свою пенсию. Вот как устроен ее бюджет.

«Почти все деньги уходят на лекарства и еду»

Даже не знаю, что вам рассказать. Я пенсионерка, инвалид второй группы. Пенсия — 29 300 рублей, это вместе с выплатами за инвалидность. Живу одна в двухкомнатной квартире площадью 43 кв. м. Муж умер. У меня есть садовый участок 5 соток, но он постоянно затапливается.

Плачу только за коммуналку — выходит по-разному, в этом месяце отдала 5400 рублей. За мобильную связь, газ, интернет денег не отдаю, налоги тоже не плачу. Почти все деньги уходят на лекарства и еду. Вкладов, как и инвестиций, нет.

Продукты покупаю в разных магазинах, конкретного любимого нет — смотрю, где дешевле. Каждый день трачу около 1000 рублей на еду или больше — то одно закончится, то другое.

«Удалось купить пальто»

Я постоянно приезжаю в областной центр к детям и внукам, для меня проезд бесплатный. Сыну 49 лет, он юрист, один работает — жена сидит с дочерью, она инвалид первой группы. А дочке 47, она парикмахер. В квартире в 35 квадратов живет она и моя внучка 16 лет. Квартира новая, 2021 года, но всё нет средств обустроить. Вот я и приезжаю, помогаю физически с внуками — так и провожу время. Досуга особого нет.

Цены на продукты в Тюмени и Ишиме одинаковые. А вот одежду у нас можно купить подешевле. В декабре удалось приобрести пальто за 7000 рублей.

«Мне катастрофически не хватает денег»

Когда хожу в магазин, записываю все расходы в тетрадку. По подсчетам, мне нужно хотя бы 50–60 тысяч рублей, чтобы нормально жить. В комментариях пишут, что живут на 22 тысячи — это же вранье! Как можно прожить на такую пенсию?

Мне катастрофически не хватает денег. Когда средства заканчиваются, я устраиваю себе голодную диету или не покупаю лекарства. Вот так.

А вам хватает денег?

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Зарплаты тюменцев Доходы тюменцев Зарплата в Тюмени Пенсия
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Комментарии
9
Гость
15 часов
Зато чужих и чуждых содержим по всему миру, раздаём дотации и поставляем всё за бэсплатно или за копейки, а сами сидим в нищите
Гость
15 часов
Бедность переходит в нищету Недоедание в голод Всё идёт по Плану 👹???
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