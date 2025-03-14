НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 739мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,62
EUR 94,26
Когда завершат трамвайную модернизацию
Объединяют театры
Что с третьим мостом через Волгу
Переезд банка
Новые выплаты мамам
Пешеходный центр в Ярославле
Пресс-конференция губернатора
Какие очки сейчас в тренде
Что будет с бизнесом в России
Продают популярный фитнес-клуб
Происшествия Самолет загорелся в аэропорту США. Пассажиры выбежали прямо на его крыло: видео

Самолет загорелся в аэропорту США. Пассажиры выбежали прямо на его крыло: видео

Воздушное судно вспыхнуло после посадки

93
Написать комментарий

Взлетно-посадочную полосу окутал дым

Источник:

В аэропорту американского Денвера вспыхнул самолет. Об этом сообщает Fox News. Очевидцы сняли на видео кадры с места ЧП.

Источник:

Борт авиакомпании American Airlines выполнял рейс из Колорадо в Спрингс. Самолет загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе.

Источник:

Пассажиры эвакуировались из воздушного судна на его крыло, ожидая там помощи. Причины случившегося пока неизвестны. По предварительной версии, у Boeing 737-800 загорелся топливный бак. О возможных пострадавших на данный момент информации нет.

Источник:

На днях в США произошла другая авиакатастрофа. В штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он рухнул на парковку у дома престарелых. На борту было пятеро человек, все они пострадали. Здание дома престарелых уцелело, на земле никто не пострадал.

Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание с людьми в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Самолет Самолет загорелся США Пожар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление