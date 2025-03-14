Самолет загорелся в аэропорту США. Пассажиры выбежали прямо на его крыло: видео

Взлетно-посадочную полосу окутал дым Источник: rian_ru / T.me

В аэропорту американского Денвера вспыхнул самолет. Об этом сообщает Fox News. Очевидцы сняли на видео кадры с места ЧП.

Источник: rian_ru / T.me

Борт авиакомпании American Airlines выполнял рейс из Колорадо в Спрингс. Самолет загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе.

Источник: rian_ru / T.me

Пассажиры эвакуировались из воздушного судна на его крыло, ожидая там помощи. Причины случившегося пока неизвестны. По предварительной версии, у Boeing 737-800 загорелся топливный бак. О возможных пострадавших на данный момент информации нет.

Источник: rian_ru / T.me