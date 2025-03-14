Самолет загорелся в аэропорту США. Пассажиры выбежали прямо на его крыло: видео

В аэропорту американского Денвера вспыхнул самолет. Об этом сообщает Fox News. Очевидцы сняли на видео кадры с места ЧП.
Борт авиакомпании American Airlines выполнял рейс из Колорадо в Спрингс. Самолет загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе.
Пассажиры эвакуировались из воздушного судна на его крыло, ожидая там помощи. Причины случившегося пока неизвестны. По предварительной версии, у Boeing 737-800 загорелся топливный бак. О возможных пострадавших на данный момент информации нет.
На днях в США произошла другая авиакатастрофа. В штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он рухнул на парковку у дома престарелых. На борту было пятеро человек, все они пострадали. Здание дома престарелых уцелело, на земле никто не пострадал.
Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание с людьми в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.