Овнам следить за финансами, Ракам — за словами: знаки зодиака ощутят последствия лунного затмения

По мнению астрологов, влияние лунного затмения мы будем ощущать еще несколько дней Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











14 марта с 9 до 10 часов прошло лунное затмение. Правда, в России его можно было увидеть только на крайнем северо-востоке. Однако с точки зрения астрологии влияние этого события мы будем еще около трех дней.

Астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, чего следует остерегаться в это время представителям каждого знака зодиака.

Овен

Старайтесь не проводить никаких финансовых операций. Не берите кредиты. Следите за нервной системой и желудком.

Телец

Лучше не совершать никаких финансовых операций. Берегите печень. Обратите внимание на здоровье своих детей.

Близнецы

Неблагоприятны любые действия, связанные с вашим имуществом. Не конфликтуйте с мамой. Берегите сердце и легкие.

Рак

Следите за любыми сказанными вами словами. Возможны недопонимание во взаимодействии с окружающими. Будьте осторожны за рулем и в спортзале. Берегите руки.

Лев

Не тратьте деньги без необходимости. Любые спонтанные покупки могут оказаться невыгодными. Следите за словами, так как возможно недопонимание с окружающими. Берегите зону лор-органов, глаза и зубы.

Дева

Затмение проходит по вашему знаку, поэтому не совершайте никаких резких, спонтанных и необдуманных поступков. Берегите себя, свое здоровье в целом.

Весы

Не стоит тратить деньги без необходимости. Возможны незапланированные расходы. Берегите свое физическое и ментальное здоровье, зрение и стопы. Высыпайтесь.

Скорпион

Не вкладывайте деньги в незнакомые проекты. Ваш бизнес может сейчас быть нестабильным. Не ссорьтесь с друзьями. Берегите ноги.

Стрелец

Возможны неприятные ситуации на работе. Не лучшее время для увольнения и трудоустройства на новую работу. Не ссорьтесь с коллегами и начальством. Берегите колени.

Козерог

Неблагоприятны любые дальние поездки и путешествия. Не начинайте новое обучение. Берегите ноги. Не ссорьтесь с отцом.

Водолей

Возможно недопонимание с партнерами в личной и деловой жизни. Следите за своим самочувствием, хроническими и недолеченными заболеваниями. Не лучшее время для оформления страховки и наследства.

Рыбы