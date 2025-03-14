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Он и она обзор Четыре женщины Павла Воли: как разбитной Снежок стал приличным семьянином

Четыре женщины Павла Воли: как разбитной Снежок стал приличным семьянином

От гламурного подонка не осталось и следа

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2 комментария
Павел настолько ценил свою волю, что перестал быть холостяком только в 33 года | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПавел настолько ценил свою волю, что перестал быть холостяком только в 33 года | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Павел настолько ценил свою волю, что перестал быть холостяком только в 33 года

Источник:

Плут, хулиган и гламурный подонок — в начале нулевых Павел Воля был, пожалуй, главным плохишом шоу-бизнеса. Но, как водится, на любого разбойника найдется своя плаха пристань. Вот и Павел Воля, повстречав Ляйсан Утяшеву, сменил джинсы и яркие футболки на элегантные костюмы, а фотографии из клубов — на милые семейные снимки, да и в целом перестал соответствовать своему прежнему амплуа. Укрощение строптивого стало лучшим гимнастическим этюдом Утяшевой, хотя до нее многие пытались подрезать крылья этому орлу.

Светлана Михачева

Первая любовь Павла Воли — одноклассница Светлана Михачева. Он долго ходил вокруг да около, но в старших классах понял: хочет быть с ней во что бы то ни стало. Ответные чувства пришлось завоевывать — за девушкой ухлестывал еще один ухажер. Здесь юному Воле впервые пригодились смекалка, харизма и чувство юмора.

— Отбил Паша Свету своими юмором и интеллектом, — рассказывала однокашница Воли Елена Караваева. — Мы со Светой жили в одном подъезде, и я частенько по вечерам слышала, как он ее на лестничной клетке всякими историями забавлял. А на прощание всегда так целовались… Пашка рано стал взрослым в этом смысле. Не знаю, то ли книжек начитался, то ли фильмы какие смотрел.

После школы и он, и она поступили в пензенский институт, хоть и на разные факультеты. В вузе Павел, как это часто бывает, связался с юмористами, начал играть в КВН и покатился. У юношей на сцене в этом возрасте в целом больше шансов на популярность, и вскоре у Воли появился небольшой фан-кружок. Внимание девушек так вскружило ему голову, что у начинающего юмориста прямо-таки открылись глаза: в мире еще очень много красивых женщин. И он бросил Светлану.

Мария Кравцова

Следующие несколько лет Павел Воля купался в любви случайных спутниц, пока в 2006 году не повстречал Марию Кравцову — виджея MTV Марику. Она пришла на его выступление и даже не подозревала, что это обернется едва ли не замужеством.

— Всё время, пока стоял на сцене, я в буквальном смысле не мог оторвать от нее глаз. А она смотрела на меня, хлопая ресницами и улыбаясь во все зубы. Я был сражен! — вспоминал позже Павел.

Марика тоже не переставала сверлить взглядом Павла: плохиши с подвешенным языком оказались ее слабым местом.

— Я с детства неравнодушна к плохим мальчикам, но когда у парня наблюдаются еще и острый ум и классное чувство юмора… Сложно устоять, — делилась Марика.

Воля и Марика на презентации фильма «Невеста любой ценой» (18+) | Источник: Владимир Астапкович / ТАССВоля и Марика на презентации фильма «Невеста любой ценой» (18+) | Источник: Владимир Астапкович / ТАСС

Воля и Марика на презентации фильма «Невеста любой ценой» (18+)

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Поначалу они кое-как пытались скрыть свои отношения, но шила в мешке не утаишь: она стала регулярно приезжать к нему на съемки, он околотил все пороги офиса MTV, да и папарацци то и дело подлавливали их вместе.

Впрочем, пристальное внимание прессы и неоднозначные разговоры сплетников оказались не главной проблемой Павла и Марии — их любовная лодка разбилась о ревность.

Сейчас Марика счастливо живет вместе со своим мужем и сыном в США | Источник: marikakravtsova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сейчас Марика счастливо живет вместе со своим мужем и сыном в США | Источник: marikakravtsova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Марика счастливо живет вместе со своим мужем и сыном в США

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Первые годы Волю совсем не смущало, что его избранница снималась для Playboy и вела пикантную программу «Элементарный секс» (18+) — его это даже подзадоривало, и он при любой возможности подчеркивал сексуальность Марики. Но чем дальше заходили их отношения, тем больше он начинал ревновать. Он настолько преисполнился в своих подозрениях, что не отпускал Марику ни на шаг и сопровождал ее на каждых съемках. Мари это сначала не тяготило, но потом она начала подозревать: если человек так себя ведет, то ему и самому есть что скрывать. В 2010 году пара решила не мучить друг друга и пойти каждый своей дорогой.

— Паша — очень милый, умный и приятный парень. Просто так получилось, что мы расстались. Но теплые отношения, думаю, сохраним навсегда, — вспоминает теперь Марика.

Надежда Сысоева

В 2011 году заговорили о том, что Павел снова готов броситься в пучину любовных страстей. На этот раз в его спутницы записали участницу шоу «Comedy Woman» (16+) Надежду Сысоеву.

В кулуарах шоу-бизнеса давно шептались далеко не о самых дружеских отношениях Сысоевой и Воли | Источник: inadenka / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В кулуарах шоу-бизнеса давно шептались далеко не о самых дружеских отношениях Сысоевой и Воли | Источник: inadenka / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В кулуарах шоу-бизнеса давно шептались далеко не о самых дружеских отношениях Сысоевой и Воли

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Еще больше разговоры о том, что Воля и Сысоева больше, чем друзья и коллеги, подогрело их совместное появление на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в 2009 году. Тогда Надежда пропустила выход вместе с остальными участницами Comedy Woman и не знала, как ей быть, и тут-то ей на выручку бросился Воля.

— Я вся в расстроенных чувствах, он меня увидел. Я рассказала, что дорожка прошла мимо меня. Он мне говорит: «Надюш, ничего, не расстраивайся, сейчас я тебе подарю незабываемый момент», — объяснила позже Сысоева то появление. — Он увидел, насколько я была расстроена, взял меня за руку, и мы пошли. Мы проходим по дорожке, а на следующий день об этом говорят все.

К слову, на тот момент Воля встречался с Ляйсан Утяшевой. Только об этом никто не догадывался. И спортсменка, видя, как ее кавалер ходит под ручку с другой по красным дорожкам, оторопела.

— А мне бессонные ночи и слезы в подушку, — приняла Утяшева близко к сердцу появление Павла на публике с другой девушкой.

Воля и Сысоева время от времени появлялись вместе на разных мероприятиях, и это всегда становилось поводом говорить об их «бурном романе» | Источник: кадр из шоу «Импровизаторы» (18+), студия Comedy Club Production, с 2016 годаВоля и Сысоева время от времени появлялись вместе на разных мероприятиях, и это всегда становилось поводом говорить об их «бурном романе» | Источник: кадр из шоу «Импровизаторы» (18+), студия Comedy Club Production, с 2016 года

Воля и Сысоева время от времени появлялись вместе на разных мероприятиях, и это всегда становилось поводом говорить об их «бурном романе»

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— С Пашей мы дружим еще с КВНа, — объясняла Сысоева. — Мы не встречались. Он всегда был моим другом. Я очень рада тому, что мне удалось найти общий язык с Лясей. Это прекрасная пара, которая мне очень нравится. Я вообще люблю дружить с такими добрыми парами.

Ляйсан Утяшева

С Ляйсан Утяшевой Павел Воля познакомился опять-таки на работе. Он был на сцене, она — в зале. С мамой. Юморист начал себя вести как типичный Снежок: гипнотизировал спортсменку взглядом, просил номер телефона. Но Утяшева проявляла чудеса стойкости, а в ответ на заигрывания протянула номер телефона подруги.

Для Ляйсан было важно, что Павел нравился и ее маме, и бывшему тренеру, с которым она была в хороших отношениях | Источник: pavelvolyaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Для Ляйсан было важно, что Павел нравился и ее маме, и бывшему тренеру, с которым она была в хороших отношениях | Источник: pavelvolyaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для Ляйсан было важно, что Павел нравился и ее маме, и бывшему тренеру, с которым она была в хороших отношениях

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Позвонив по тому номеру, Павел узнал, что попал не туда, и это его только раззадорило. Он выяснил настоящий номер Утяшевой, позвонил, но не стал говорить сразу в лоб «Будь моей». Вместо этого был долгий период френдзоны и ухаживаний: кино, кафе, долгие и томные разговоры по телефону. И такое общение оказалось именно тем, что было нужно Ляйсан, которая только-только ушла из большого спорта после многочисленных травм и тяжело это переживала. Строить серьезные отношения она была не готова, а вот дружеское плечо ее очень выручало.

— Когда женщина не нравится себе в зеркале, она себя не чувствует. Я так долго мечтала стать олимпийской чемпионкой, я так долго трудилась, так много для этого делала, и мне было очень больно. Он меня поддержал, когда я не была красивая, — рассказала Ляйсан о своем состоянии в те годы.

В 2012 году у гимнастки умерла мама, и Воля снова оказался рядом. После этого Ляйсан поняла: она не простит себе, если потеряет такого мужчину. Через полгода они сыграли тихую свадьбу, а во время медового месяца спортсменка узнала, что беременна. Спустя несколько месяцев у пары родился сын Роберт, а через три года — дочь София.

Иногда мужчина может выглядеть субтильным, но именно за ним будешь чувствовать себя как за глыбой | Источник: pavelvolyaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Иногда мужчина может выглядеть субтильным, но именно за ним будешь чувствовать себя как за глыбой | Источник: pavelvolyaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иногда мужчина может выглядеть субтильным, но именно за ним будешь чувствовать себя как за глыбой

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Впрочем, семейная жизнь Павла и Ляйсан не всегда была безоблачной. Так, в 2020 году она чуть не дала трещину, когда все вокруг заговорили о связи Воли с эскортницей.

— В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.). И фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница», — объясняет Павел. — Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: «Я и 16-летняя эскортница». Думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой — и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов.

С «экзаменом» Воля справился, и жена поверила в его невиновность.

Сегодня Павел не выпускает Ляйсан из объятий | Источник: пресс-служба телеканала ТНТСегодня Павел не выпускает Ляйсан из объятий | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Сегодня Павел не выпускает Ляйсан из объятий

Источник:

В 2022 году появились новые поводы для пересудов. Павел пришел на репетицию шоу Ляйсан и увидел, что в ее студии танцуют не только девушки, но и мужчины.

— Что за мужики у тебя голые? — сразу вспылил артист.

Гимнастка попыталась оправдаться, но когда поняла, что это бесполезно, просто ушла. Для Ляйсан такой поступок был не свойственным. Как рассказывал сам Воля, секрет их долгих и счастливых отношений — решать все проблемы на месте:

— У меня есть самое главное правило, и у Ляси тоже это правило: если тебе что-то не нравится сейчас, здесь, обсуждай это немедленно. Не смей выходить из этой комнаты, реши это здесь.

Сейчас Ляйсан и Павел считаются образцово-показательной семьей шоу-бизнеса. Она не представляет, как можно не уметь готовить и не собирать на работу мужу домашнюю еду, а он не обсуждает прошлые отношения.

— У меня никого не было до Ляйсан. Никаких отношений и никаких форматов. Это все были не отношения. Отношения — сейчас. Любовь — сейчас. Настоящее — сейчас, — отвечает на вопрос о бывших девушках Павел.

Верите в пару Павла Воли и Ляйсан Утяшевой?

Конечно, они всегда такие искренние
Ляйсан заслуживает большего
Считаю, Воле не повезло с женой
Этой паре осталось недолго
Не нравятся они ни вместе, ни по отдельности
ПО ТЕМЕ
Павел Воля Ляйсан Утяшева Надежда Сысоева Любовь Семья Отношения Comedy Club MTV
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Комментарии
2
Гость
7 минут
Теперь про мужчин давайте.
Гость
6 минут
А кому-то это интересно?
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