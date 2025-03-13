Возвращение зарубежных компаний и государственные выборы: главные заявления Путина и Лукашенко после встречи

«Что касается импортозамещения и всем, что с этим связано, с незаконными ограничениями, которые называются санкциями, и так далее, во-первых, нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим „добро пожаловать“, „welcome“», — заявил Путин.