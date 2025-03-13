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Политика подробности Возвращение зарубежных компаний и государственные выборы: главные заявления Путина и Лукашенко после встречи

Возвращение зарубежных компаний и государственные выборы: главные заявления Путина и Лукашенко после встречи

Главы государств провели совместную пресс-конференцию

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5 комментариев
13 марта президенты провели встречу | Источник: Kremlin.ru13 марта президенты провели встречу | Источник: Kremlin.ru

13 марта президенты провели встречу

Источник:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели встречу. После главы государств провели совместную пресс-конференцию в Кремле.

На встрече с журналистами Владимир Путин сообщил, что зарубежные компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность.

«Что касается импортозамещения и всем, что с этим связано, с незаконными ограничениями, которые называются санкциями, и так далее, во-первых, нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим „добро пожаловать“, „welcome“», — заявил Путин.

Другие заявления лидеров стран:

  • россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты;

  • торговля РФ и Белоруссии идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран;

  • Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москве;

  • акции «Бессмертного полка» будут организованы во многих белорусских городах;

  • Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Короны им ещё надо золотые и с бриллиантами по десять кг минимум
Гость
2 часа
а пол почему не золотой?! денег нет но вы держитесь!
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