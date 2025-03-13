Возвращение зарубежных компаний и государственные выборы: главные заявления Путина и Лукашенко после встречи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели встречу. После главы государств провели совместную пресс-конференцию в Кремле.
На встрече с журналистами Владимир Путин сообщил, что зарубежные компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность.
«Что касается импортозамещения и всем, что с этим связано, с незаконными ограничениями, которые называются санкциями, и так далее, во-первых, нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим „добро пожаловать“, „welcome“», — заявил Путин.
Другие заявления лидеров стран:
россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты;
торговля РФ и Белоруссии идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран;
Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москве;
акции «Бессмертного полка» будут организованы во многих белорусских городах;
Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях.