В Екатеринбурге дед убил полуторамесячного внука. Но в тюрьму его не посадят: новости 13 марта

Мужчина не помнит произошедшего Источник: читатель E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 марта.

Пять человек погибли во время пожара в нелегальном хостеле в Благовещенске

На улице Чайковского областного центра Приамурья вспыхнул пожар. Спасатели вывели из задымленного помещения 10 человек. Трое из спасенных пострадали от огня и дыма, один из них находится в тяжелом состоянии, пять человек погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося и арестовал собственника помещения. По информации мэра Благовещенска Олега Имамеева, собственник помещения переоборудовал его в хостел нелегально.

Последствия пожара в хостеле Источник: МЧС России

По предварительной информации, пожар возник из-за аварийной работы электрооборудования. После этой трагедии в городе намерены проверить все склады, торговые и оптовые базы, промзоны и стройплощадки, на которых могут незаконно проживать люди, сообщает «Комсомольская правда».

Умерла композитор, написавшая музыку к мультфильму «Маугли» и фильму «Вертикаль»

Скончалась София Губайдулина, автор музыки к мультфильму «Маугли» и фильму «Вертикаль». По информации от SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Источник: globallookpress.com











Она ушла из жизни в возрасте 93 лет в своем доме в Аппене, Германия, где она проживала с 1991 года.

София Губайдулина родилась в 1931 году в городе Чистополь. Она стала известной благодаря своей музыке для кино и мультфильмов, включая «Чучело», «Крейцерову сонату», «Кошку, которая гуляла сама по себе» и другие. В 2022 году Губайдулина была номинирована на премию «Грэмми» за произведение «Гнев божий» в категории «Лучшая современная классическая композиция».

На официальном аккаунте Владимира Жириновского в соцсети X появился пост

Внезапно на страничке Владимира Жириновского в соцсети X появился первый пост с 2023 года. Последним сообщением в аккаунте был твит от 24 июня 2023 года, в котором команда ЛДПР сообщила о взломе аккаунта политика неизвестными злоумышленниками.

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — сказано в опубликованном сообщении от лица политика.

В комментариях к аккаунту Жириновского подписчики и обычные пользователи шутят, что политик, похоже, воскрес, добавляя к своим сообщениям забавные мемы.

Некоторые считают, что всё происходящее — это сон, и мы всё еще живем в 2012 году. Возможно, речь идет о предполагаемом конце света, который, согласно календарю майя, должен был произойти тогда. Однако впоследствии выяснилось, что это была всего лишь шутка ученых.

Российские войска полностью освободили Суджу

После нескольких месяцев оккупации российские войска освободили населенные пункты на границе Курской области с Украиной. Одним из ключевых событий стало освобождение города Суджа. Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

В ведомстве сообщили, что за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 340 человек. Общие потери ВСУ превысили 67 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские военные потеряли главный хаб и укрепрайон в этом направлении.

Кадры из освобожденной Суджи Источник: Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Курская область будет полностью освобождена в ближайшее время. Он подчеркнул, что Россия будет действовать в регионе таким образом, чтобы максимально сохранить жизни своих военных и мирного населения.

В Государственной думе считают, что для полного освобождения области от ВСУ потребуется еще 2–3 дня. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Из Суджанского района Курской области эвакуированы 90 человек Источник: МЧС России

Дед убил внука и избежал наказания

В Екатеринбурге областной суд вынес решение по делу Дмитрия Кучина, который в ночь на 16 октября прошлого года убил полуторамесячного внука своей сожительницы на глазах у матери.

Через несколько часов после преступления Кучина задержали во время разговора с птицами. По словам близких Кучина, он никогда не употреблял наркотики и алкоголь. Его поведение в ночь убийства было необычным. Мужчина не помнит произошедшего, а его сожительница отмечает, что он был взволнован и не мог уснуть.