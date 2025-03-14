В Москве сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в частный дом — кадры

Один из беспилотников все-таки попал в частный дом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Утром в пятницу, 14 марта, в Москве сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Один из беспилотников все-таки влетел в частный дом в коттеджном поселении Росинтер-2 в новой Москве. Фрагмент дрона попал в комнату на втором этаже и повредил три автомобиля и квадроцикл, припаркованные на участке, передает Telegram-канал Mash.

К счастью, никто не пострадал, хозяева самостоятельно выбрались из дома и вызвали спасателей.

Источник: Дорогомилово — жители / Telegram

По информации Mash, в ЖК «Авангард» обломки сбитого дрона ВСУ упали на козырек подъезда. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом на улице Лестева, а еще несколько прилетели в Балашиху.

В Telegram-каналах появилось видео с моментом прилета БПЛА в ЖК «Южная Битца». Отмечается, что это новостройка, куда еще не въехали жильцы.

Момент прилета беспилотника в ЖК «Южная Битца» Источник: Mash

По данным SHOT, ВСУ атаковали Москву с помощью БПЛА, которые были собраны кустарным способом. После первичного осмотра обломков специалисты установили, что они были составлены из фрагментов других дронов.