Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны

Антон Цибин уже несколько лет живет в Кувейте. Какие плюсы и минусы есть в этой стране? Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Хоккеист Антон Цибин родом из Тюмени, но живет в Кувейте. Это достаточно закрытое государство, куда нужна как минимум виза. Наш герой уехал в эту арабскую страну работать. Он рассказал 72.RU о том, в какую сумму обойдется аренда жилья, ущемляют ли там права приезжих и вообще о том, каково это — жить в арабском мире.

Далее — от первого лица.

Кувейт глазами россиянина Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Как переехать в Кувейт

В 2022 году у меня были проблемы с поиском клуба. Перед предсезонкой списался со своим агентом, спросил, какие есть варианты. Возможно, моя ошибка была в том, что на него понадеялся и сам не стал шевелиться и узнавать о местах работы. Прошла половина сборов, ничего не было. Я знал, что мой друг, Илья Дроздецких, точно уезжает играть в Кувейт. Он связал меня с менеджментом, они попросили скинуть пару видео с моей игрой. Посмотрели и сказали, что всё хорошо, «ждем тебя здесь». По сути, было два варианта: либо заканчивать карьеру хоккеиста, либо ехать к ним.

В Кувейте Цибин играет за команду Kuwait Warriors Источник: Антон Цибин











Со своей стороны я подписал приглашение, которое мне отправили. Дальше ждал визы: без нее в страну не попасть. Делали ее долго. Я готов был приехать уже в июле 2022 года, но прилетел только 7 февраля 2023-го. У меня в контракте прописано, что оплачивают билеты из Москвы в Кувейт и обратно один раз в год. Стоимость полета в одну сторону — 30–40 тысяч на человека, можно попасть и за 20, если поймать скидки.

Арендовать жилье в Кувейте, по сравнению с Россией, дорого.

В Кувейте достаточно жарко. Летом люди ищут спасения в зданиях, где есть кондиционеры: на улице находиться практически невозможно Источник: Антон Цибин

Сначала с жильем помогал клуб, за который играю. На двоих выделяли двухкомнатную квартиру. Она обычная, со свежим ремонтом, никакой нет роскоши. По курсу она выходила примерно в 120 тысяч рублей.

Сейчас снимаю небольшую студию: прилетела жена. Обходится квартира в 90 тысяч рублей. Но район на побережье, один из популярных, со всей инфраструктурой. Вообще, в Кувейте распространена практика сдачи пустых квартир на долгий срок. То есть сдаются они без мебели, и ты сам обустраиваешь всё, что надо. Платеж, конечно, меньше, чем за обустроенную [квартиру]. Был вариант снять однушку без всего в этом же районе, но чуть подальше от моря. А там уже грязно и несимпатично — выходила бы в 70 тысяч.

Вид из окна дома в Кувейте. Хотели бы такой? Источник: Антон Цибин

Как и везде, цены варьируются и зависят от района, инфраструктуры, от удобства в самих апартаментах. Вариант за 70 тысяч — в новом доме, и там ничего нет. Просто заходишь, поднимаешься к себе на этаж, и всё. У меня же есть и ресторан, и тренажерный зал, море поближе. В общем, как по мне, цена аренды кусается.

Отличия Кувейта от России

Первые впечатления, когда прилетел, толком и не вспомню. Забрали из аэропорта и повезли в квартиру. Я просто оглядывался по сторонам, пытался понять, где нахожусь. Было интересно, новая страна. Испытывал облегчение: я сидел без официальной работы почти год. Пусть она теперь за границей, но всё равно.

Что меня удивило? Тяжело ответить, потому что понимал, куда еду, читал о Кувейте. Закрытая арабская страна. У меня был интерес приехать, увидеть что-то новое. Посмотреть, как люди живут, общаются. Интересно было, как я могу с ними коммуницировать.

Море в Кувейте Источник: Антон Цибин











Кстати, удивило общение с местными. Я ехал в арабскую страну, думал, будет тяжело разговаривать. Но, как понимаю, у них в школах преподают их язык и обязательно английский. То есть не так, как у нас: по желанию немецкий или другой. Они могут изъясниться по-английски. Мало кто разговаривает идеально, но поговорить можно, объяснить какие-то вещи на пальцах.

Отличий Кувейта от России достаточно много. Первое, что приходит на ум, — то, как у них устроены дороги. Упор сделан на автомобильное движение. Тротуаров мало, парки есть, но до них надо добираться на машине, пешком — только по проезжей части. Мало светофоров, регулируемых перекрестков. Если ты на своих двоих, приходится перебегать дорогу.

Тротуары в Кувейте — дело редкое. Все — для водителей Источник: Антон Цибин

Кстати, о пробках. Они тут бывают достаточно большие. Машин много, светофоров мало. Можно и долго простоять. Вообще, в Кувейте без авто тяжело. У меня его нет. Еще раз повторюсь: для пешеходов сделано мало. Так что прогуляться не по берегу пляжа проблематично, но приходится привыкать.

У кувейтцев свой стиль вождения. Есть две категории водителей, которые я выделяю. «Тюменские» — это спокойные, размеренные, где-то уступят, поблагодарят. «Московские» — более наглые. Если водитель решил ехать, он поедет, и ему без разницы на всех остальных. Конечно, тут кто-то кому-то уступает на дороге, но не все строго следуют правилам.

Еще одно отличие от России — климат. Тут жарко и душно, а еще от моря влажность повышается. Первое время не хватало нормальной зимы. Теперь я ее практически не вижу. Прилетал домой на 10 дней в декабре за женой, не было даже морозов, и всё равно дышалось легче. Так что скучал по холоду.

Посмотрите, как красиво всё подсвечивается и какой вид на вечернее небо Источник: Антон Цибин











Зимой в Кувейте бывает до +15 градусов, минусовой температуры нет. И это уже прохладненько. Дома построены не так, как у нас, и, чтобы согреться, приходится ставить обогреватели. Летом я в Кувейте не жил, но осенью и весной здесь без кондиционера не обойтись. Если утром или днем выбежал на тренировку, по делам, надо быстро дойти до машины и потом уже куда-то в здание, где нормальная температура.

Продукты здесь дороже, чем в России, но ненамного. Овощи, ягоды, фрукты стоят примерно столько же, просто потому что у них сезон, климат позволяет спокойно расти. Рис, курица, хлеб, молоко, по моим ощущениям, стоят больше процентов на 10–15, чем в России.

Если говорить о ресторанах, то в Кувейте дороже, хотя я в шикарные заведения и не заходил. Опять же, зависит от места: в какой-нибудь забегаловке можно поесть на 900 рублей, а в ресторанчике уже отдашь больше. Такси, развлечения, услуги тоже стоят больше. Про брендовые вещи ничего не могу сказать: в такие магазины я не ходил ни в России, ни здесь.

Красивые небоскребы? На самом деле это водонапорные башни, которые пострадали во время войны в Персидском заливе. Но их отремонтировали и вернули им почти первозданный вид Источник: Антон Цибин











С общественным транспортом в Кувейте тоже, как кажется, не очень хорошо. Опять же, упор сделан на автомобили, а не на автобусы. Они могут не заезжать на остановки, люди чуть ли не на ходу в них прыгают. Дома я из точки А в точку Б могу добраться максимум на двух автобусах. Тут с этим сложнее. Я считаю, что у нас всё более автоматизировано.

Еще из минусов — отношение к грязи, мусору. В Кувейте много приезжих, коренных жителей тут меньше половины, по моим ощущениям. Для меня неприемлемо выбросить мусор на землю. Для мигрантов это в порядке вещей. Выбрасывают фантики из машин, мусор после себя оставляют. И он лежит неделями, пока ветер не сдует. У нас всё чистят дворники. Понятно, что такие люди везде есть, но россияне, как мне кажется, чистоплотнее.

Есть в Кувейте, как и везде, неблагополучные районы. До нынешних апартаментов я жил в подобном. Он был заселен филиппинцами, египтянами. Жизнь там угнетающая, начиная от запаха и заканчивая самой атмосферой. Переехал ближе к морю, словно в другую страну попал. Понятно, что у меня классный вид из окна — это здорово, но вот если зайти вглубь района, то там уже не такая приятная картина.

Не очень чисто, согласитесь? Источник: Антон Цибин Обстановка в Кувейте, если зайти в небогатый район Источник: Антон Цибин

Есть вопросы и по развлечениям. Можно кофе попить, у моря погулять, искупаться, хотя я делаю это не так часто. Можно поехать в торговый центр, в ресторан зайти. У местных есть свое интересное времяпрепровождение. Они на ночь едут в пустыню, берут с собой палатки, чайнички, пододеяльники. Лежат там, общаются. С кино тоже проблема — в основном оно на английском или на арабском. Мне неинтересно, я не хожу. Да и местные, насколько я знаю, тоже.

Никаких притеснений по национальности тут нет, ничего такого не заметил. Много русскоговорящих. Кувейтцы в моей команде ко мне здорово относятся. Изначально спрашивали, откуда я. Услышав, что из России, сразу кричали: «О, Путин, Путин». С улыбкой.

Кувейт — достаточно закрытое государство, даже по сравнению с тем же ОАЭ. Эмираты — больше туристическая страна. В Дубае фонтаны, моллы — всё это притягивает. Там разрешены, например, спиртные напитки, в Кувейте они полностью запрещены — нигде не продаются. Редко встретишь туристов, возможно, им неинтересно развивать это направление.

Насчет переезда в Кувейт на постоянной основе, думаю, что больше нет, чем да. Хотелось бы всё же жить в России, потому что таков мой менталитет: всё свое, родное. Хотя человек ко всему привыкает, но слишком много нюансов здесь: языковой барьер, медицина и так далее. В конце сезона подумаю, оставаться или нет, но этот год точно буду здесь.

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