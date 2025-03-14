Чудо-средство от ожирения или блеф? Как фармкомпании делают миллиарды на мечте о стройной фигуре

Анна Семенович — одна из звезд, которая пробовала добиться стройности с помощью «Оземпика» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











«Оземпик» — такой же препарат десятилетия, как в девяностые была «Виагра», само название которой стало мемным. В США продажи «Оземпика» бьют все возможные рекорды, на препарат подсели самые известные персоны — от Илона Маска до Ким Кардашьян. Принцип действия лекарства прост: он имитирует естественный гормон, который вырабатывается в стенке кишечника, замедляет пищеварение и посылает в мозг сигнал о насыщении.

Сейчас уже около 7 миллионов американцев принимают «Оземпик» или похожие препараты. И, по оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия это число может увеличиться до 24 миллионов.

На этом фоне даже кривая ожирения в США, неуклонно росшая все последние десятилетия, пошла вниз. Тренд на бодипозитив (позитивное отношение к телу и внешности, своим и окружающих, независимо от телосложения, веса, пропорций. — Прим. ред.) наконец-то сменился модой на подтянутое и худое тело. Правда, медики еще в начале ажиотажа вокруг «Оземпика» предупреждали: долгосрочные последствия приема такого препарата неизвестны.

Ведь слишком мало времени прошло, чтобы оценить, например, многолетнее влияние «Оземпика» на внутренние органы. Еще в 2023 году известный американский эндокринолог Мира Шах говорила в интервью CBS News: нужно сопоставить возможное влияние таких лекарств от похудения с последствиями самого ожирения. Тем более что люди, прекратившие принимать «Оземпик», жаловались: лишний вес возвращается. Чудесная таблетка не избавляет от ожирения навсегда, как и спортзал.

Впрочем, индустрия «Оземпика» слишком разрослась. Котировки акций выпустившей его датской фармацевтической компании Novo Nordisk на бирже с момента начала производства «Оземпика» в 2019 году выросли почти в 5 раз (с $31 до $141). Соответственно, выросла и капитализация компании. Правда, акции дорожали до лета прошлого года, а потом подешевели вдвое.

Может, потому, что на рынке появилось слишком много конкурентов?

В России «Оземпик» даже был включен в перечень жизненно важных препаратов (все-таки изначально это лекарство от диабета, напомним). Но потом Novo Nordisk запретила импорт «Оземпика» в Россию. Что, кстати, не помешало его продажам обходными путями: везут импортное лекарство туристы.

Но и в России производят дженерики (то есть лицензионные копии) «Оземпика». И не просто производят, а бьют все рекорды по продажам. По оценкам DSM Group, с января по октябрь 2024 года россияне потратили почти 6 миллиардов рублей на покупку более 1 миллиона упаковок дженериков «Оземпика».

А ведь рынок безразмерный: в России уже почти 36 миллионов человек страдает ожирением, заявил недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко (для сравнения: в США — почти 100 миллионов). Может, именно поэтому многолетняя мода на бодипозитив и нездоровую пищу наконец-то начала исчезать?

MSK1.RU поговорил об этом с врачами и психологами. И мнения, как всегда, сильно разделились.

Бодипозитив превратился в культивирование ожирения

— Принятие себя, безусловно, важно и необходимо. Только любое изначально благое понятие можно очень исказить и уйти от его первоначальных смыслов. Одно дело — принятие своих каких-то индивидуальных особенностей, последствий пережитых событий, а совсем другое — культивирование опасной болезни, которой и является ожирение, — считает клинический психолог и сексолог Мария Зелина.

Всё больше людей хотят иметь активную жизнь после 50

— Статистика продаж говорит, что немалое количество людей всё еще ищут волшебную таблетку, которая моментально решит вопрос новогоднего застолья, — говорит психолог Ия Ким. — Но переполненные спортзалы говорят об обратном: люди решили взять под контроль жизнь и распорядок дня. Люди хотят сохранить здоровье и крепкую физическую форму, что позволит вести активный образ жизни после 50. Даже конкурсы красоты всё меньше провоцируют на истощение и булимию, человек более-менее образованный осознаёт, что красота — в румянце на щеках и здоровом цвете кожи.

Радикальные способы похудения скоро уйдут

— Большинство людей хотят реализовать стремление к здоровью и хорошему внешнему виду такими средствами, как препараты от ожирения и хирургия, ввиду занятости и ограниченности во времени, — считает психолог Вадим Елисейцев. — Думаю, сейчас уже приходит время настоящей любви к себе и своему телу, когда стремление к хорошему внешнему виду реализуется без крайностей и циничного и потребительского подхода к телу и здоровью. Нужно помнить: только понимание причин трудностей со здоровьем и введение в свою жизнь новых привычек (как в питании, так и в образе жизни) может дать долгосрочный эффект. И многие уже поняли это, став свидетелями последствий радикальных подходов у себя или знакомых.

Под контролем врача

А вот что по приему «Оземпика» говорит врач-терапевт первой категории, нутрициолог Надежда Дулганова:

— Препарат может помочь в нормализации уровня сахара в крови, что, в свою очередь, снижает риск различных осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Однако, как и любой медицинский препарат, он не лишен рисков. Осложнения могут включать в себя желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота, диарея.

Прием препарата должен осуществляться под строгим контролем врача. Самовольное применение препарата может привести к опасным для жизни последствиям. Ведь каждый организм уникален, и у некоторых людей могут проявляться более серьезные побочные эффекты, такие как панкреатит или аллергические реакции.

Гормон голода

— Необходимо помнить и о такой негативной стороне: при снижении веса тела около 20−30% массы падает за счет мышечной ткани. Это называется саркопения, и на самом деле вызывает большие опасения, так как приводит к снижению силы в мышцах. Часто мы это можем видеть у пожилых, когда у них нет сил и они не могут выйти из дома, — говорит Константин Овсянников, медицинский директор Clean Clinic, врач-эндокринолог.

— Если мы снижаем мышечную массу, вероятность того, что удержится вес, ничтожно мала. Также резкое похудение несет в себе риск желчнокаменной болезни. Резкое похудение несет высокий риск повторного резкого набора веса при несоблюдении правил рационального питания (так называемый эффект йо-йо). Если человек начинает резко снижать вес, повышается уровень гормона голода грелина, и, соответственно, усиливается чувство голода, и человек ест больше, чем ему необходимо на самом деле, — объясняет врач-эндокринолог и диетолог Ксения Меркулова из сети клиник «Будь Здоров».