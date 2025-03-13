«Это должно устранить причины кризиса»: коротко о том, что сказал Путин по перемирию на Украине

Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранению причины кризиса;

Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации;

в Курской области всё находится под полным огневым контролем РФ. Выход украинских военных из окружения становится невозможным;

Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы;

ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия;

Президент РФ заявил, что может созвониться с Трампом, обсудить идею перемирия;