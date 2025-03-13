НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 745мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,62
EUR 94,26
Когда завершат трамвайную модернизацию
Объединяют театры
Что с третьим мостом через Волгу
Переезд банка
Новые выплаты мамам
Пешеходный центр в Ярославле
Пресс-конференция губернатора
Какие очки сейчас в тренде
Что будет с бизнесом в России
Продают популярный фитнес-клуб
Политика Спецоперация на Украине «Это должно устранить причины кризиса»: коротко о том, что сказал Путин по перемирию на Украине

«Это должно устранить причины кризиса»: коротко о том, что сказал Путин по перемирию на Украине

Президент отметил, что Россия стремится урегулировать конфликт

389
3 комментария
Владимир Путин сделал важные заявления на пресс-конференции 13 марта | Источник: Kremlin.ruВладимир Путин сделал важные заявления на пресс-конференции 13 марта | Источник: Kremlin.ru

Владимир Путин сделал важные заявления на пресс-конференции 13 марта

Источник:

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 марта провели совместную пресс-конференцию, где сделали несколько важных заявлений по военным действиям на Украине. Россия готова к перемирию и стремится наладить переговоры по выходу из кризиса.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — отметил Владимир Путин.

Источник:

Другие заявления президента РФ

  • Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранению причины кризиса;

  • Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации;

  • в Курской области всё находится под полным огневым контролем РФ. Выход украинских военных из окружения становится невозможным;

  • Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы;

  • ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия;

  • Президент РФ заявил, что может созвониться с Трампом, обсудить идею перемирия;

  • Путин назвал благородной миссией стремление зарубежных лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Кремль Заявления Украина Александр Лукашенко
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
Два флага уже есть, нужен третий по плану - многополярный мир понимаешь
Гость
1 час
Ясное дело, что сказал Путин. "Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод!".
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление