«Это должно устранить причины кризиса»: коротко о том, что сказал Путин по перемирию на Украине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 марта провели совместную пресс-конференцию, где сделали несколько важных заявлений по военным действиям на Украине. Россия готова к перемирию и стремится наладить переговоры по выходу из кризиса.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — отметил Владимир Путин.
Другие заявления президента РФ
Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранению причины кризиса;
Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации;
в Курской области всё находится под полным огневым контролем РФ. Выход украинских военных из окружения становится невозможным;
Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы;
ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия;
Президент РФ заявил, что может созвониться с Трампом, обсудить идею перемирия;
Путин назвал благородной миссией стремление зарубежных лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине.