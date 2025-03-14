Путин согласился на прекращение боевых действий на Украине, Зеленский назвал это манипуляцией: главное об СВО за неделю

Путин согласился прекратить боевые действия на Украине Источник: whitehouse / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Артем Устюжанин / MSK1.RU, Zelenskiy / Official / Telegram











После переговоров США и Украины в Саудовской Аравии Вашингтон вернул ВСУ военную помощь. США призывают Россию рассмотреть прекращение боевых действий, подчеркивая, что переговоры — единственный путь к урегулированию. В Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Президент России согласился прекратить боевые действия, но с одним условием. Владимир Зеленский посчитал это манипуляцией, а Трамп все-таки надеется на положительный исход. Подробнее об этом и других темах спецоперации — в нашем материале.

Взаимные атаки

На этой неделе число украинских атак по России увеличилось. ВСУ активно наносили массированные удары не только беспилотниками, но и дальнобойными ракетами.

Машины сгорели на парковке «Мираторга» Источник: Воробьев Live / Telegram











Число украинских беспилотников перевалило за 300 11 марта. Почти 100 из них сбили над Москвой. Пострадали Брянская, Курская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Липецкая, Орловская, Воронежская и Нижегородская области.

Сильный удар также пришелся на Подмосковье. Там при атаке погибло 3 человека, еще 20 пострадали. Сами дроны замечали практически по всей области.

Рассказываем всё, что известно об атаке беспилотников на Московскую область Источник: Городские медиа

Женщина выводила детей из дома, куда попал дрон Источник: Mash / Telegram

Очередной удар ВСУ повторили 14 марта. Москву атаковали с помощью БПЛА, которые были собраны кустарным способом. После первичного осмотра обломков специалисты установили, что они были составлены из фрагментов других дронов, передает SHOT.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны над Москвой сбили четыре беспилотника. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, два дрона сбили над Балашихой, а третий в микрорайоне Южная Битца.

Момент прилета беспилотника в ЖК «Южная Битца» Источник: Mash / Telegram

Однако один из беспилотников во время атаки ВСУ все-таки влетел в частный дом в коттеджном поселении Росинтер-2 в новой Москве. Фрагмент дрона попал в комнату на втором этаже и повредил три автомобиля и квадроцикл, припаркованные на участке. К счастью, никто не пострадал.

Беспилотник влетел в частный дом в новой Москве Источник: Дорогомилово — жители / Telegram

Ракетная угроза была объявлена и в Краснодарском крае. В аэропорту Сочи временно приостановили все операции на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.

Ракетная угроза в Краснодарском крае Источник: Mash / Telegram

По информации местных жителей, в районе нефтебазы в Туапсе произошло около девяти громких взрывов. В социальных сетях распространились видеозаписи пожара.

Ракетная угроза в Краснодарском крае Источник: Baza / Telegram

При этом российская сторона тоже не остановила ответные атаки по Украине. После того, как президент России Владимир Путин посетил зону боевых действий в Курской области, телеканал «Царьград» сообщил, что обстрелу со стороны ВС РФ подвергся Киев.

В ночь на 13 марта над городом заметили яркое свечение, которое приняли за падение метеорита или кометы, а после этого последовала серия мощных взрывов, которые ощущались в разных частях Киева и за его пределами.

Предполагается, что удары осуществили с помощью ракетных комплексов «Искандер». После взрывов была объявлена воздушная тревога. Затем началась интенсивная бомбардировка с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. Количество взрывов увеличилось. Сколько именно наемников ВСУ удалось уничтожить в результате этого удара, не уточняется.

Ситуация в Курской области

После нескольких месяцев оккупации российские войска освободили населенные пункты на границе Курской области с Украиной. Главной целью для Минобороны России стало освобождение города Суджи. Также удалось полностью освободить населенные пункты Меловой, Подол, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

В ведомстве отметили, что общие потери ВСУ в Курском направлении превысили 67 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские военные лишились главного хаба и укрепрайона в этом направлении.

Кадры из освобожденной Суджи Источник: Минобороны России

Продолжается эвакуация граждан с освобожденных территорий Курской области, включая Суджу и окрестные сёла. По информации помощника главы МЧС России Юрия Мезинова, уже найдены живыми более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести.

Из Суджанского района Курской области эвакуированы 90 человек Источник: МЧС России

До этого Владимир Путин провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ в Курской области. Президент поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить область.

Кадры со встречи Источник: СМОТРИ / Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ будет действовать в Курской области так, чтобы максимально сохранить жизни своих военных и мирного населения. В Госдуме предполагают, что на полное освобождение области от ВСУ потребуется еще 2–3 дня, об этом заявил первый замглавы комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Помимо Курской области, ВС РФ освободили еще Новомарково и Днепроэнергию в ДНР.

Действия Запада

После повторных переговоров США и Украины в Саудовской Аравии Вашингтон возобновил поставки оружия на Украину через Польшу. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский на своей странице в соцсети Х.

Из-за временного прекращения военной помощи Украине со стороны США некоторые страны ЕС заявили о готовности ее оказать. Министерство иностранных дел Финляндии намерено предоставить гуманитарную помощь в размере 16 миллионов евро через ООН и Красный Крест, передает Yle.

Франция одобрила транш в 195 миллионов евро для ВСУ, средства будут взяты из российских активов, рассказал министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche. Также в стране приняли резолюцию о поддержке Украины, которая включает пункты о «скорейшем вступлении» Киева в ЕС и использовании замороженных активов. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это решение «абсурдным», потому что оно может втянуть Францию в прямой конфликт.

Вступление Украины в ЕС до 2030 года обещает Брюссель, но в обмен на продолжение войны с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что эта мера грозит разрушением всего Евросоюза.

Турция рассматривает возможность отправки миротворцев на Украину для небоевой миссии. Однако в этом вопросе Турция придерживается собственной выгоды. Как сообщает Bloomberg, Реджеп Тайип Эрдоган стремится к тесному сотрудничеству с ЕС в области обороны и экономики в обмен на безопасность. Это может способствовать возобновлению переговоров о таможенном союзе с ЕС и безвизовому режиму для граждан Турции.

Переговоры между странами

Состоялось два раунда переговоров между представителями России и США. Однако, несмотря на желание сторон разрешить конфликт на Украине, говорить о том, когда и на каких условиях это произойдет, пока рано.

Против переговоров по Украине выступает Великобритания. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, Лондон стоит за обострением ситуации на Балтике, где НАТО продолжает блокировать Россию, об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что Североатлантический альянс планирует активнее терроризировать подводные трубопроводы и российские танкеры. Военные угрозы от европейских стран НАТО будут расти, а Финляндия станет плацдармом для потенциальной агрессии.

А вот украинский лидер Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что согласился на перемирие, потому что хотел показать, что готов завершить конфликт с Россией. Он считает, что Штаты предпримут серьезные действия в случае отказа РФ. Зеленский не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь. Однако отметил, что введение санкций и другие меры воздействия на Россию будут зависеть от решений, принятых Штатами. По его словам, встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии предотвратила эскалацию конфликта со стороны России.

Тем временем США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры — единственный путь урегулирования на Украине. Этот вопрос также обсуждали во время недавней встречи в Москве, куда прибыл спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. На ней Россия и США обменивались информацией по результатам переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Саудовской Аравии.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. Но с условием, что это приведет к долгосрочному миру. В настоящее время России непонятны вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня. Путин считает, что контроль за соблюдением прекращения огня на 2000 километров линии соприкосновения на Украине представляет собой серьезную проблему.

Заявления Путина о прекращении огня на Украине Источник: Kremlin.ru

После заявлений российского коллеги президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президент России «готов положить конец этому кошмару». Он надеется в ближайшее время провести личную встречу с Путиным.