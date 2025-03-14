В центре Ярославля закрылся популярный ночной клуб

В центре Ярославля закрылся ночной клуб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле закрылся популярный ночной клуб «Гранат» в центре города. Заведение находилось на цокольном этаже дома № 17 на улице Андропова. Однако сейчас спуск в помещение замуровали.

«Иногда заходили туда с друзьями. В баре были вкусные коктейли. Правда, цены были завышенные. Средний чек выходил в 1000–1500 рублей. Что, по моему мнению, многовато. А так неплохое место, жаль, что закрыли», — поделилась читательница 76.RU Вероника.

Ночной клуб работал в Ярославле с 2012 года. По данным сайта Yell.ru, посетители оценили заведение на 4 балла из 5. Из плюсов бара отмечали удобное расположение и хорошую музыку. Из минусов — маленький танцпол и плохую вентиляцию.

В аккаунтах бара в социальных сетях не указана причина его закрытия. Корреспондент сайта 76.RU пыталась связаться по номерам, размещенным на этих страницах, но никто не ответил.