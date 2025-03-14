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Бизнес В центре Ярославля закрылся популярный ночной клуб

В центре Ярославля закрылся популярный ночной клуб

Что о нем известно

2 131
19 комментариев
В центре Ярославля закрылся ночной клуб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля закрылся ночной клуб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля закрылся ночной клуб

Источник:

В Ярославле закрылся популярный ночной клуб «Гранат» в центре города. Заведение находилось на цокольном этаже дома № 17 на улице Андропова. Однако сейчас спуск в помещение замуровали.

«Иногда заходили туда с друзьями. В баре были вкусные коктейли. Правда, цены были завышенные. Средний чек выходил в 1000–1500 рублей. Что, по моему мнению, многовато. А так неплохое место, жаль, что закрыли», — поделилась читательница 76.RU Вероника.

Ночной клуб работал в Ярославле с 2012 года. По данным сайта Yell.ru, посетители оценили заведение на 4 балла из 5. Из плюсов бара отмечали удобное расположение и хорошую музыку. Из минусов — маленький танцпол и плохую вентиляцию.

Клуб находился на цокольном этаже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлуб находился на цокольном этаже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сейчас вход в помещение закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас вход в помещение закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В аккаунтах бара в социальных сетях не указана причина его закрытия. Корреспондент сайта 76.RU пыталась связаться по номерам, размещенным на этих страницах, но никто не ответил.

Ранее мы рассказывали о закрытии легендарного ресторана «Якорь» на Которосльной набережной Ярославля. Осенью 2024 года заведение купила невестка экс-губернатора Ярославской области — предпринимательница Ирина Вахрукова. Что может появиться в центре города, выяснил портал 76.RU. Подробности читайте в этом материале.

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Комментарии
20
Гость
2 часа
Даже представить трудно, что же теперь будем делать по ночам без этого Ночного Клуба в подвале ?!
Гость
2 часа
Ужас, это был вход в ночной клуб?...хотя, так весь Ярославль выглядит.
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