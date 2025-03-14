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Развлечения обзор Приближается ретроградный Меркурий: чего от него ожидать

Приближается ретроградный Меркурий: чего от него ожидать

Этот период продлится три недели

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2 комментария
Если долго приглядываться к планетам, можно понять, как они на нас повлияют | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕсли долго приглядываться к планетам, можно понять, как они на нас повлияют | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если долго приглядываться к планетам, можно понять, как они на нас повлияют

Источник:

С одной стороны, кажется, какое нам дело до того, что те или иные планеты начинают двигаться в обратную сторону. Но астрологи уверяют: ретроградность напрямую влияет на человека. Больше всего отличился Меркурий. Уж если он становится ретроградным — пиши пропало. Проверить его эффект на себе мы сможем с 15 марта по 7 апреля, но зачем тянуть, если можно уже сейчас выяснить, чего ожидать от ретроградного Меркурия в марте 2025 года и чего избегать.

Меркурий — это шустрая маленькая планета, которая управляет коммуникациями, техникой, гаджетами, документами и поездками. По словам астролога Ольги Якубовской, в период ретроградного Меркурия часто возникают задержки, недопонимания, недоразумения и технические сбои.

— Стоит внимательнее подписывать различные документы, быть аккуратнее в переговорах и спорах, а также перепроверять информацию несколько раз, — советует Ольга Якубовская. — Возможны недоразумения, особенно в рабочих вопросах. Поэтому лучше письменно и по почте отправлять то, что важно и чем можно потом апеллировать.

Астропсихолог Александра Курникова добавляет, что в этот период могут возникнуть споры, конфликты из-за нетерпеливости и прямолинейности.

— Люди могут говорить резко, не думая о последствиях. Этот период опасен для поспешных решений, особенно в деловой сфере. Могут возникнуть сложности в переговорах, документации и планировании, — поясняет астропсихолог.

Кроме того, сюрпризы (не самые приятные) могут ждать в поездках и на работе.

— В поездках будьте готовы к задержкам и проверяйте документы. Неплохо бы оформить страховку от невыезда, — советует Ольга Якубовская. — В работе — пересматривайте старые проекты, исправляйте ошибки, завершайте начатое. Начинать что-то новое лучше после окончания периода ретроградности.

Также стоит быть готовыми к повышенной рассеянности, иллюзиям и обманам. А если вы откладывали нерешенные проблемы в долгий ящик, надеясь, что они забудутся, рассосутся или решатся сами собой, март расставит всё по местам.

— Ретроградный Меркурий словно достанет всех скелетов из шкафа — старые конфликты, недосказанности и обиды выйдут наружу. Вам придется либо найти решение, либо поставить точку, — говорит астролог Наталья Шалимова. — Однако точка в отношениях — это не всегда разрыв. Иногда она означает завершение затянувшихся обид или прояснение давних недоразумений.

Ретроградный Меркурий часто вытаскивает на свет события и людей из прошлого. Могут возобновиться отношения, которые когда-то не сложились. У тех пар, где чувства не угасли окончательно, появится шанс на новый старт, а в уже существующих союзах вспыхнут новые эмоции — особенно там, где в отношениях поселилась рутина. Если быт притушил страсть, то сейчас чувства могут разгореться с новой силой.

На вас влияет ретроградный Меркурий?

Каждый раз колбасит
Как ретроградный Меркурий — так хоть увольняйся
Вообще не ощущаю на себе никакого влияния
Работать надо нормально, а не дурью маяться
Верю только в себя, а не в какие-то там планеты
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Меркурий Астролог Ретроградный Меркурий Планеты Здоровье Эмоции Прогноз
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Комментарии
2
Гость
4 часа
Начался ретроградный Меркурий И теперь все пойдёт не так. И до этого были страдания, То и дело вертелись бури, Но сейчас хоть пришло понимание Ретроградный ,же блин, Меркурий!
Гость
6 марта, 22:46
чего ждать от Таврического и безвольных холопов, так правильнее будет?
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