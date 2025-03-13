«Это последняя стадия»: губернатор сделал заявление по поводу строительства моста в Ярославле

Что со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле Источник: Михаил Евраев / Telegram











Губернатор Михаил Евраев рассказал, на каком этапе находится строительство третьего моста через Волгу в Ярославле.

«Что касается строительства третьего моста через Волгу, мы вышли из Главгосэкспертизы. Весьма непростое было дело. Сейчас мы должны пройти оценку экономического воздействия. Это последняя стадия перед тем, как мы сможем выйти на торги. Она занимает примерно два-три месяца», — рассказал глава региона во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

Губернатор отметил, что на реализацию проекта денег выделено в несколько раз меньше, чем потребуется на строительство.

«Денег пока только четыре миллиарда, которые заложены в федеральном бюджете на 2026 год. Необходимо ориентировочно около 30 миллиардов. Почему ориентировочно? Потому что от того, как будет идти строительство, зависят индексы стоимости строительства», — объяснил Михаил Евраев.

Как ранее сообщал замминистра дорожного хозяйства Дмитрий Сергеев, строительство моста запланировано на период с 2026 по 2031 год.

«Конечно, мы сейчас будем серьезно бороться, потому что в такое сложное экономическое время, когда идет специальная военная операция, мы с вами прекрасно понимаем, что редко когда начинают строить крупные новые объекты. Вот завершать предыдущие — да. Строить новые — нет. Это большое исключение из правил, которого мы смогли добиться», — добавил губернатор.

Очень рассчитываю на то, что проект, который был в генплане Ярославля еще в 1971-е года, мы реализуем. Михаил Евраев губернатор Ярославской области