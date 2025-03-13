НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 745мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,62
EUR 93,97
Новые выплаты мамам
Пешеходный центр в Ярославле
Пресс-конференция губернатора
Какие очки сейчас в тренде
Прекратили поиски ребенка
Что будет с бизнесом в России
Продают популярный фитнес-клуб
Продают здание министерства
Погода на март
Массовое ДТП с автобусом: видео
Город Карабулинская развязка подробности «Это последняя стадия»: губернатор сделал заявление по поводу строительства моста в Ярославле

«Это последняя стадия»: губернатор сделал заявление по поводу строительства моста в Ярославле

Глава региона огласил примерную сумму реализации объекта

763
14 комментариев
Что со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / TelegramЧто со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Что со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

Источник:

Губернатор Михаил Евраев рассказал, на каком этапе находится строительство третьего моста через Волгу в Ярославле.

«Что касается строительства третьего моста через Волгу, мы вышли из Главгосэкспертизы. Весьма непростое было дело. Сейчас мы должны пройти оценку экономического воздействия. Это последняя стадия перед тем, как мы сможем выйти на торги. Она занимает примерно два-три месяца», — рассказал глава региона во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

Губернатор отметил, что на реализацию проекта денег выделено в несколько раз меньше, чем потребуется на строительство.

«Денег пока только четыре миллиарда, которые заложены в федеральном бюджете на 2026 год. Необходимо ориентировочно около 30 миллиардов. Почему ориентировочно? Потому что от того, как будет идти строительство, зависят индексы стоимости строительства», — объяснил Михаил Евраев.

Как ранее сообщал замминистра дорожного хозяйства Дмитрий Сергеев, строительство моста запланировано на период с 2026 по 2031 год.

«Конечно, мы сейчас будем серьезно бороться, потому что в такое сложное экономическое время, когда идет специальная военная операция, мы с вами прекрасно понимаем, что редко когда начинают строить крупные новые объекты. Вот завершать предыдущие — да. Строить новые — нет. Это большое исключение из правил, которого мы смогли добиться», — добавил губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Очень рассчитываю на то, что проект, который был в генплане Ярославля еще в 1971-е года, мы реализуем.

Третий мост через Волгу — первый этап реализации Карабулинской развязки в Ярославле, которую обсуждают уже более 50 лет. Подробнее — читайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Третий мост Строительство моста через Волгу Карабулинская развязка
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
27 минут
РАНЕЕ...Инициативу по строительству объекта в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству РФ обеспечить его реализацию в 2023–2027 годах. Моcт должен был быть возведён к 2027 году. Оригинал новости есть на 76.RU Теперь же (как и всегда с oбещаниями) строительство моста запланировано на период с 2026 по 2031 год. Бинго!!!
Гость
18 минут
Губернатор отметил, что на реализацию проекта денег выделено в несколько раз меньше, чем потребуется на строительство. 😎👌🔥
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление