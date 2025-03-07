Авторы перенесли дату выхода последней серии «Подслушано в Рыбинске»

Сериал «Подслушано в Рыбинске» снимали в Ярославской области Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER











Стала известна дата финального эпизода сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), снятого в Ярославской области. Создатели предупредили зрителей о переносе серии.

— 8-я серия выйдет 13 марта, — говорится на сайтах онлайн-кинотеатров.

Изначально две последние серии обещали опубликовать в один день, 6 марта, но после было принято решение разделить премьеры на две недели.

И это не первый перенос. Изначально премьеру первых серий назначали на 23 января, однако за день до начала показа авторы сериала сдвинули дату.

Напомним, проект «Подслушано в Рыбинске» выходит в Сети с 30 января 2025 года. В центре сюжета — история журналиста региональной газеты Юры (его играет актер Тимофей Трибунцев), который во время эпилептических припадков видит будущие убийства. Сериал снят в Рыбинске, в кадр попали центральные улицы и отдаленные объекты.

Режиссером проекта стал Петр Тодоровский-младший, сын продюсера Валерия Тодоровского («Стиляги» (18+), «Оттепель» (16+) и др.) и внук режиссера Петра Тодоровского-старшего, номинированного на «Оскар» за фильм «Военно-полевой роман» (12+) в 1985 году. В главных ролях — Антон Васильев, известный по сериалу «Невский» (18+), а также Рузиль Минекаев, который обрел популярность после выхода на экраны еще одного снятого в Ярославской области проекта — «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Съемки сериала организовывала российская кинокомпания «1–2–3 Production» для платформы PREMIER. Накануне выхода первых серий стало известно, что сериал также покажут на платформе START и в эфире телеканала НТВ.