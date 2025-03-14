В Краснодарском крае ракетная опасность. Аэропорт Сочи закрыт, возле нефтебазы в Туапсе мощный пожар: кадры

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения — там не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.
Местные сообщили о том, что слышали около девяти громких взрывов в районе нефтебазы в Туапсе. В Сети распространяются кадры крупного пожара.
На видео ниже слышны звуки сирены.
Официальной информации о происходящем пока нет.
Утром 11 марта беспилотники массово атаковали Россию. Почти 100 БПЛА сбили над Московской областью. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто.
Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. Трое мужчин погибли, все они работали в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки. Один из скончавшихся был охранником и погиб на месте. Его 50-летний коллега получил открытую рану головы. Его доставили в больницу Видного, врачи четыре раза пытались завести ему сердце, но спасти мужчину не удалось. В домодедовской больнице скончался третий пострадавший — 44-летний мужчина, которому осколками ранило живот.
В ту же ночь ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.