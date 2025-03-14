В Краснодарском крае ракетная опасность. Аэропорт Сочи закрыт, возле нефтебазы в Туапсе мощный пожар: кадры

Фото, предположительно, с места ЧП Источник: читатель 93.RU











В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения — там не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.

Жителей Краснодара предупредили о ракетной опасности Источник: официальное приложение МЧС России











Местные сообщили о том, что слышали около девяти громких взрывов в районе нефтебазы в Туапсе. В Сети распространяются кадры крупного пожара.

Источник: mash / T.me

На видео ниже слышны звуки сирены.

Источник: bazabazon / T.me

Официальной информации о происходящем пока нет.

Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. Трое мужчин погибли, все они работали в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки. Один из скончавшихся был охранником и погиб на месте. Его 50-летний коллега получил открытую рану головы. Его доставили в больницу Видного, врачи четыре раза пытались завести ему сердце, но спасти мужчину не удалось. В домодедовской больнице скончался третий пострадавший — 44-летний мужчина, которому осколками ранило живот.