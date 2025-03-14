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Происшествия Атаки БПЛА В Краснодарском крае ракетная опасность. Аэропорт Сочи закрыт, возле нефтебазы в Туапсе мощный пожар: кадры

В Краснодарском крае ракетная опасность. Аэропорт Сочи закрыт, возле нефтебазы в Туапсе мощный пожар: кадры

Местные жители сообщают о взрывах

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Фото, предположительно, с места ЧП | Источник: читатель 93.RUФото, предположительно, с места ЧП | Источник: читатель 93.RU

Фото, предположительно, с места ЧП

Источник:

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения — там не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.

Жителей Краснодара предупредили о ракетной опасности | Источник: официальное приложение МЧС РоссииЖителей Краснодара предупредили о ракетной опасности | Источник: официальное приложение МЧС России

Жителей Краснодара предупредили о ракетной опасности

Источник:

Местные сообщили о том, что слышали около девяти громких взрывов в районе нефтебазы в Туапсе. В Сети распространяются кадры крупного пожара.

Источник:

На видео ниже слышны звуки сирены.

Источник:

Официальной информации о происходящем пока нет.

Утром 11 марта беспилотники массово атаковали Россию. Почти 100 БПЛА сбили над Московской областью. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто.

Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. Трое мужчин погибли, все они работали в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки. Один из скончавшихся был охранником и погиб на месте. Его 50-летний коллега получил открытую рану головы. Его доставили в больницу Видного, врачи четыре раза пытались завести ему сердце, но спасти мужчину не удалось. В домодедовской больнице скончался третий пострадавший — 44-летний мужчина, которому осколками ранило живот.

В ту же ночь ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.

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