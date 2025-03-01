«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»

В фильме «Кончится лето» главные роли исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников Источник: Кадр из фильма «Кончится лето» (18+), реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев, 2024 год / «Кинопоиск»











В кинотеатрах Ярославля вышла в прокат картина «Кончится лето» (18+), которую сняли режиссеры Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. А главную роль сыграл Юра Борисов — пожалуй, самая яркая на данный момент звезда отечественного кино.

Журналист и постоянный автор 63.RU Надежда Губарь посмотрела этот фильм и рассказывает, чем он впечатляет, если не сказать «бьет наповал». Далее — ее колонка от первого лица.

Если бы меня попросили описать одним словом фильм «Кончится лето», я бы растерялась. Слов я знаю достаточно. Просто всем им будто бы не хватает точности. Безысходность? Нет, это слишком односторонний взгляд. Фатальность? Рок? Снова мимо… Так и в жизни часто бывает: события вдруг закручиваются каким-то причудливым способом, а волшебного слова, чтобы это нагромождение разобрать, не находится.

А история-то выглядит очень линейной. Молодой парень Кеша (Юра Борисов) возвращается домой после отсидки по хулиганке. К отцу (Дмитрий Поднозов) и брату Тиме (Макар Хлебников). Кеша вроде бы настроен на честную и нормальную жизнь, его младший брат готовится к поступлению в вуз, отец может и выдохнуть. Но между ожиданиями и реальностью всегда есть очень большая разница.

Тима поступает, но не на бюджет, Кешу подставляют на работе, в золотодобывающей артели. Он… не находит ничего лучше, как украсть золото и удариться в бега вместе с братом.

Пишут, что именно новостной сюжет про «глупое ограбление прииска» и лег в основу сценария фильма. Авторы картины основным референсом называют фильм «Сорок первый» (12+) Григория Чухрая. Там тоже есть серьезное столкновение героев, их позиций и отмщение.

Вообще в этой истории зрителю множество раз придется всплеснуть руками или прикрыть рукой глаза. Тяжело. Сначала думаешь: ну что за дураки-то, божечки? Потом ловишь себя на сопротивлении: дичь какая-то происходит. И в финале просто обречённо ждешь неизбежной развязки.

Актерские работы отличные. Не играют, живут. Взрослеют, матереют, расстаются с иллюзиями.

Фильм вышел в кинотеатрах с 27 февраля Источник: Кадр из фильма «Кончится лето» (18+), реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев, 2024 год / «Кинопоиск»











«Кончится лето» — история о том, как одно решение может навсегда изменить твою и чужую реальность. Это современное прочтение библейского сюжета про Каина и Авеля. С первых кадров становится понятно, кто здесь главный и кто кого тащит в прямом и переносном смысле.

Уверена, многие поймают вайб балабановского «Брата» (18+). Но пусть вас эта похожесть не запутает. Кеша и Тима — братская любовь другого порядка. И она в итоге транслирует противоположное убеждение, что «надеяться можно только на себя». Соответственно и слышать себя, и доверять себе же.

Есть фильмы, отношение к которым не выразить словом «понравилось». Картина держит в напряжении, она сильная настолько же, насколько болезненная. Как же жалко каждого из героев! Здесь столько благих намерений, что дорога сами знаете куда выглядит новеньким шоссе. Вы точно будете это смотреть до последнего кадра и морщиться от узнавания. Поэтому-то и нет одного слова, чтобы описать происходящее на экране. Каждый увидит своё. То, что болит больше. То, что бьет сильнее.

Я изо всех сил стараюсь обойтись без спойлеров, чтобы вам было и «что» посмотреть и «про что» посмотреть. «Кончится лето» не ставит перед собой задачи удивить. Насмотренный зритель предугадает финал. Важнее другое: распознать глубину, разнообразие тем и попытаться ответить хоть на один из довольно прямо заданных вопросов. Откуда рождается насилие? Можно ли его остановить чем-то, кроме насилия? Можно ли убежать от себя? Когда мы успели пропустить точку невозврата? И даже — есть ли где-то социальная справедливость?

Всё-таки в социальную драму с примесью чернухи у нас получается по-прежнему лучше всего. Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна и бутерброд снова и снова падает «маслом вниз», как в той самой песне Цоя. Хочется верить, что мы когда-нибудь прекратим задавать вопросы и ждать ответа. Но точно не сегодня и, кажется, даже не завтра.

А кино годное, надо брать. Однозначно.

Будете смотреть «Кончится лето»? Да! Нет, не мой жанр Не люблю кино Уже! (Своим мнением поделюсь в комментариях)