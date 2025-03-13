В Ярославской области родившим женщинам будут платить по 200 тысяч: при каких условиях

В Ярославской области мамы, родившие детей в определенном возрасте, получат единовременные денежные выплаты. Об этом 13 марта на пресс-конференции сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«При рождении ребенка мамой в возрасте до 25 лет, второго ребенка — в возрасте до 27 лет, третьего ребенка и последующих детей в возрасте до 29 лет, будет предусмотрена дополнительная выплата в размере 200 тысяч рублей за каждое рождение. Таким образом мы стимулируем рождаемость. Это важно для развития Ярославской области. Мы входим в число традиционно проблемных регионов по этому вопросу. Поэтому нужны дополнительные серьезные меры», — отметил Евраев.
Соответствующий законопроект правительство Ярославской области намерено внести на рассмотрение региональной думы уже в марте. Предполагается, что действовать новая выплата начнет с 1 января 2026 года.
Напомним, недавно в Ярославской области ввели единовременную выплату для беременных студенток, вставших на учет в женской консультации. Будущие мамы из этой категории могут получить по 100 тысяч рублей.