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Семья В Ярославской области родившим женщинам будут платить по 200 тысяч: при каких условиях

В Ярославской области родившим женщинам будут платить по 200 тысяч: при каких условиях

В регионе появится новая мера поддержки семей

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33 комментария
Новая выплата за рождение детей появится в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНовая выплата за рождение детей появится в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Новая выплата за рождение детей появится в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области мамы, родившие детей в определенном возрасте, получат единовременные денежные выплаты. Об этом 13 марта на пресс-конференции сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«При рождении ребенка мамой в возрасте до 25 лет, второго ребенка — в возрасте до 27 лет, третьего ребенка и последующих детей в возрасте до 29 лет, будет предусмотрена дополнительная выплата в размере 200 тысяч рублей за каждое рождение. Таким образом мы стимулируем рождаемость. Это важно для развития Ярославской области. Мы входим в число традиционно проблемных регионов по этому вопросу. Поэтому нужны дополнительные серьезные меры», — отметил Евраев.

Соответствующий законопроект правительство Ярославской области намерено внести на рассмотрение региональной думы уже в марте. Предполагается, что действовать новая выплата начнет с 1 января 2026 года.

Напомним, недавно в Ярославской области ввели единовременную выплату для беременных студенток, вставших на учет в женской консультации. Будущие мамы из этой категории могут получить по 100 тысяч рублей.

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Выплаты Мамы Рождение детей Рождаемость Возраст
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Комментарии
33
280808018
32 минуты
За 200 тыс не одна нормальная женщина не купит себе квартиру где бы вырастила ребенка , что бы ему еще выделить долю!! Да и смысл родить ребенка у молодежи отбила эта движуха в стране, так что давай до свидания .
Гость
1 час
Таджикам квартиры раздают а русским 200 тыс , мы в своей стране живём ?
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