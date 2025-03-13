«Обещала отрезать голову и руки». Вы знали, что самый старый серийный убийца России — пенсионерка? История маньячки

Софью Жукову обвинили в убийстве трех человек Источник: ntv.ru











«Бабушка-потрошительница», «березовская убийца», Сонька Сипатая — так в народе прозвали самую пожилую серийную убийцу в стране Софью Жукову. Она родом из Нижегородской области, но большую часть жизни прожила в Хабаровском крае. Там, как считают следователи, женщина совершила серию жестоких преступлений. Одной из жертв стала восьмилетняя девочка. Что известно о «бабе Соне» — в материале NN.RU.

Пропавший дворник

Январь 2019 года, поселок Берёзовка. Дети гуляли во дворе и увидели на земле оторванную руку. О страшной находке рассказали взрослым, те вызвали полицию. Позже на ближайшей свалке обнаружили пакеты с фрагментами расчлененного мужского тела. Погибшим оказался 52-летний дворник Василий Шляхтич.



Василий был родом из Украины, в Хабаровск он якобы приехал на заработки. Гражданская жена Василия описала его как доброго и отзывчивого человека. Но был у него и серьезный недостаток — любил выпить. После очередного запоя женщина выгнала его из дома. Тогда дворник стал снимать комнату у пенсионерки Софьи Жуковой. После того как опознали Василия, следователи наведались к хозяйке.

Источник: Городские медиа

— Когда мы пришли к ней, она сказала: «Здравствуйте, проходите, смотрите». Она была уверена, что избавилась от всех следов преступления, — рассказывал НТВ оперативник, участвовавший в следственных действиях.



В квартире обнаружили замытые следы крови, принадлежащие погибшему. 80-летнюю бабушку задержали. Как установили следователи, Софья Жукова, поругавшись с квартирантом, взяла топор и ударила его не менее 26 раз. Она призналась в убийстве Василия. Как оказалось, это было не единственное преступление на счету «бабушки-потрошительницы».

История Сони Сипатой

Софья родилась в 1939 году в деревне Звягино Вачского района в Нижегородской области. У нее было непростое детство: отец ушел на фронт, мама целыми днями работала в поле. Соня почти не получила образования, и это повлияло на ее дальнейшую судьбу. На протяжении всей жизни она занималась физическим трудом. Какое-то время, например, работала на свиноферме.



Судьба занесла ее на другой конец страны — в Хабаровский край. Как именно она там оказалась — неизвестно. После переезда в поселок Берёзовка Софья вышла замуж. У пары родилось несколько детей, но выжили только двое сыновей. Местные прозвали соседку Сонькой Сипатой: после операции на щитовидной железе у нее изменился голос. В 2005-м в жизни уже пожилой женщины случился переломный момент — ее супруга не стало. В том же году Берёзовку потрясло исчезновение 8-летней школьницы.



— Я проводила ее до подъезда, и мы еще немного поговорили. Настя открыла дверь и держала ее, пока мы говорили, а потом зашла в подъезд. Следом зашла Софья Жукова. Больше никто в подъезд не заходил. Жукову я видела и раньше, когда приходила в гости к Насте. Иногда она говорила с нами нормально, а иногда чересчур грубо. Однажды, когда мы громко разговаривали в подъезде, она вышла и начала нам угрожать. Обещала обеим отрезать голову и руки, — передает слова подруги пропавшей девочки «Хабаровский край сегодня».



Через несколько месяцев обнаружили фрагменты тела ребенка. СМИ писали, что после трагедии задержали двух мужчин. Единственной уликой против них был принадлежавший убитой телефон, который они, по их словам, подобрали. Так как доказательств вины задержанных не нашли, дело закрыли.



Спустя восемь лет в микрорайоне пропала 77-летняя Анастасия Михеева. Женщина продала квартиру и ненадолго поселилась у своей подруги — Сони Сипатой. Внезапно пенсионерка перестала выходить на связь с родственниками. Они обратились в полицию. Жукова заявила сотрудникам, что подруга внезапно решил уехать в Приморье, собрала сумку и села в черный автомобиль.



— Рассказ Жуковой насторожил стражей порядка — тем более что в ее квартире на обоях и батарее были видны пятна крови. Правда, хозяйка жилья объяснила: мол, перед отъездом Анастасии Михеевой они повздорили, у ее родственницы пошла кровь из носа, и та, активно жестикулируя, разбрызгала ее по квартире, — пишет Lenta.ru.



Доказать причастность женщины к преступлению не удалось. Ее допросили, но задерживать не стали.

Следователи связали преступления

— Дворника я убила. Так они меня изнасиловали. Как мне надо было поступить, по-вашему? — процитировала Жукову «Комсомольская правда».



Пенсионерка призналась в убийстве квартиранта. При этом она заявила, что мужчина вместе с другом надругался над ней. Правда, у этой версии не было никаких доказательств, отметили представители прокуратуры.



После убийства дворника следователи вспомнили о нераскрытых преступлениях, где мелькало имя Жуковой. Вновь опросили свидетелей, а в квартире «бабы Сони» провели тщательный обыск. Под линолеумом обнаружили следы крови Анастасии Михеевой. Жукова призналась в убийстве подруги и маленькой девочки. Она заявила, что ребенок мешал ей играми и беготней в подъезде. С пенсионеркой она якобы расправилась, потому что та вела себя надменно. Женщина показала следователям, как наносила удары потерпевшим и куда выбрасывала части тел.

Источник: ntv.ru











Однако затем «бабушка-потрошительница» отказалась от своих слов, заявив, что оговорила себя под давлением. Призналась только в расправе над дворником. К тому времени следователи собрали достаточно доказательств, чтобы заявить: все три убийства совершила Жукова.