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Политика Переговоры России и США «Нужно побыстрее с этим покончить»: Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине и желании встретиться с Путиным

«Нужно побыстрее с этим покончить»: Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине и желании встретиться с Путиным

Президент США заявил, что прямо сейчас его спецпосланник ведет в России «очень серьезные обсуждения»

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5 комментариев
Трамп сообщил, что на переговорах по России и Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС | Источник: ostorozhno_novosti / T.meТрамп сообщил, что на переговорах по России и Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС | Источник: ostorozhno_novosti / T.me

Трамп сообщил, что на переговорах по России и Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС

Источник:

Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о решении конфликта на Украине. Он сделал ряд заявлений перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Мы собрали главное в этом материале.

Трамп заявил, что США обсуждают с Украиной, какие земли будут сохранены, а какие потеряны после окончания конфликта.

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — заявил президент США.

Он отметил, что сейчас спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и другие представители США ведут в России переговоры по решению конфликта.

«В этот момент у нас есть люди, которые ведут обсуждения в России. У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. Они ведут очень серьезные обсуждения», — заявил американский лидер.

Также Трамп выразил желание лично встретиться с Путиным.

«Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить [кризисом на Украине]», — цитирует Трампа пул журналистов Белого дома, отмечая, что речь идет о встрече с Путиным.

Американский лидер заявил, что взаимодействие с Россией по конфликту «идет нормально». Он также отметил, что на Украине сложилась тупиковая ситуация, и сейчас она сдвинулась с мертвой точки.

«Это продолжалось бы долгое время. Мы сдвинули ее с мертвой точки. Мы действительно сдвинули ее с мертвой точки. Надеюсь, что это будет иметь значение», — заявил Трамп.

Президент США сказал, что если соглашение с РФ о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет «большим разочарованием».

«Посмотрим, будет ли там [в соглашении о прекращении огня] Россия. Если ее там не будет, это станет большим разочарованием для мира», — заявил он журналистам в Белом доме.

Также сегодня президенты России и Белоруссии провели совместную пресс-конференцию, где сделали несколько важных заявлений по военным действиям на Украине.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — отметил Владимир Путин.

Президент назвал пока непонятными вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня. Также Путин заявил, что может созвониться с Дональдом Трампом и обсудить идею перемирия.

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Трамп США Украина Россия Переговоры
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Комментарии
5
Гость
1 час
в крупнейших странах к власти пришли и не собираются уходить герантократы-импералисты
Гость
1 час
Тут нет военного решения... Ну не согласиться РФ на перемирие и что? Трамп использует рычаг принуждения к миру. Даст Украине в 10 раз больше оружия, Москва и другие крупные города будут дрожать от мощных взрывом. Да и на фронте украинцы в наступление пойдут, если оружия будет много.
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