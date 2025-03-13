Губернатор назвал срок перевода «Промсвязьбанка» в Ярославль

Головной офис «Промсвязьбанка» зарегистрируется в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами 13 марта назвал срок перевода «Промсвязьбанка» в Ярославскую область.

«Уже внесены все изменения в устав банка, все разрешения получены и на уровне правительства, и на уровне Центрального банка. Все процедуры пройдены. И мы ожидаем до конца марта или в самом начале апреля официальную перерегистрацию головного офиса „Промсвязьбанка“ в Ярославской области», — прокомментировал глава региона.

Помимо этого, по словам Михаила Евраева, не менее 5 тысяч сотрудников организации должны переехать в Ярославскую область.

«"Промсвязьбанк» к этому очень серьезно относится. Коллеги предполагают здесь и большой офис построить, и жилищное строительство, и социальные объекты», — отметил губернатор, поблагодарив коллег за серьезное отношение к переезду.

Где именно разместится банк, должно решиться в ближайшее время. Точно известно, что это будет Ярославль.

Напомним, о том, что «Промсвязьбанк» переедет из Москвы в Ярославль, стало известно еще в декабре 2024 года. Решение о перерегистрации банка было принято президентом России.

Вот как новость о переезде прокомментировал в декабре 2024 года председатель ПСБ Петр Фрадков: