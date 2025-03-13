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Экономика Губернатор назвал срок перевода «Промсвязьбанка» в Ярославль

Губернатор назвал срок перевода «Промсвязьбанка» в Ярославль

Это произойдет совсем скоро

3 055
14 комментариев
Головной офис «Промсвязьбанка» зарегистрируется в Ярославле | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUГоловной офис «Промсвязьбанка» зарегистрируется в Ярославле | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Головной офис «Промсвязьбанка» зарегистрируется в Ярославле

Источник:

Губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами 13 марта назвал срок перевода «Промсвязьбанка» в Ярославскую область.

«Уже внесены все изменения в устав банка, все разрешения получены и на уровне правительства, и на уровне Центрального банка. Все процедуры пройдены. И мы ожидаем до конца марта или в самом начале апреля официальную перерегистрацию головного офиса „Промсвязьбанка“ в Ярославской области», — прокомментировал глава региона.

Помимо этого, по словам Михаила Евраева, не менее 5 тысяч сотрудников организации должны переехать в Ярославскую область.

«"Промсвязьбанк» к этому очень серьезно относится. Коллеги предполагают здесь и большой офис построить, и жилищное строительство, и социальные объекты», — отметил губернатор, поблагодарив коллег за серьезное отношение к переезду.

Где именно разместится банк, должно решиться в ближайшее время. Точно известно, что это будет Ярославль.

Напомним, о том, что «Промсвязьбанк» переедет из Москвы в Ярославль, стало известно еще в декабре 2024 года. Решение о перерегистрации банка было принято президентом России.

Вот как новость о переезде прокомментировал в декабре 2024 года председатель ПСБ Петр Фрадков:

«Частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, ведь наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально значимые проекты региона. Одновременно такой шаг позволит нам укрепить свои позиции в сфере обслуживания физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области — как за счет расширения штата сотрудников в регионе, так и открытия новых дополнительных банковских офисов».

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Промсвязьбанк Переезд Банк
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Комментарии
14
Гость
6 часов
А где же столько места найдут в городе?
Гость
5 часов
Не не. Запланируют куцый модульный сарай где ни будь на окраине города, и будут его строить, как 1ую поликлинику, не один год :) "Щютка".
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