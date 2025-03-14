Спецпосланник Трампа провел в России переговоры о перемирии на Украине: что известно о встрече?

Уиткофф уже покинул Москву Источник: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters











Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф провел переговоры с Россией. Политик передал данные о встрече в Вашингтон, чтобы президент США смог оценить диалог и принять дальнейшие решения, передали в Белом доме. На данный момент подробности переговоров не разглашаются.

Стив Уиткофф прилетел в Москву 13 марта, чтобы обсудить возможности заключить временное прекращение огня в зоне конфликта на Украине сроком на 30 дней. Судя по данным сервиса Flightradar, спецпосланник Трампа уже покинул Россию — его самолет сейчас в Баку.

На кадрах видно, как Уиткофф покидает посольство США в Москве Источник: Рен ТВ

Во время самих переговоров Дональд Трамп назвал дискуссию очень серьезной.

«В этот момент у нас есть люди, которые ведут обсуждения в России. У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. Они ведут очень серьезные обсуждения», — заявил американский лидер.

Он также выразил желание лично встретиться с Путиным.

Президент РФ поддержал идею Трампа о прекращении огня, но отметил, что «есть нюансы». Также Путин заявил, что может созвониться с американским лидером и обсудить мирную инициативу.