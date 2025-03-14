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Происшествия «Нещадно крушили»: в Ярославской области вандалы разгромили благоустроенный сквер

«Нещадно крушили»: в Ярославской области вандалы разгромили благоустроенный сквер

Власти показали последствия ночного инцидента

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3 комментария
Пьяная компания устроила погром в Ярославской области | Источник: Администрация Константиновского сельского поселения ТМР / Vk.comПьяная компания устроила погром в Ярославской области | Источник: Администрация Константиновского сельского поселения ТМР / Vk.com

Пьяная компания устроила погром в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области пьяная компания устроила погром в благоустроенном сквере. Инцидент произошел в центре поселка Константиновский Тутаевского района. Администрация сельского поселения сообщила об этом вечером 13 марта

«Сегодня ночью пьяная компания, в том числе и девушки, нещадно крушили благоустройство в центре поселка Константиновский. В Сквере Счастья перевернуты урны, разбита остановка, ногами раскурочен щит для объявлений», — сообщили власти в официальном сообществе администрации Константиновского сельского поселения во «Вконтакте».

По их данным, погром на территории устроили взрослые люди.

«В два часа ночи резвились не подростки, а вполне осознанно взрослые люди. Материалы видеокамер направлены в органы полиции. Надеемся что виновных привлекут к ответственности», — рассказали в администрации.

Местные жители в комментариях рассказали, что в этом районе часто гуляют шумные компании и мешают спать.

«Здесь нужно принимать меры вообще относительно всего этого „закутка изобилия“. В ночное время, особенно летом, жителям близлежащих домов невозможно спать! Грохот музыки до пяти утра и пьяные дебоши. Либо организуйте дежурство ППС, либо будем жаловаться в область, который год — одно и тоже», — написала Кристина Лаврентьева.

«Пусть все восстанавливают за свой счёт. А потом ещё статья за хулиганство, чтобы другим не повадно было», — предложила Валентина Голубева.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что в курсе ситуации. Официальный комментарий по поводу инцидента пообещали предоставить позже.

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Вандалы Сквер Полиция Администрация Тутаевский район Константиновский
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Комментарии
3
Гость
8 минут
Страшно...
Гость
1 минута
Народная мудрость - нет счастья не в скверах с названием Счастье.
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