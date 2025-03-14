«Нещадно крушили»: в Ярославской области вандалы разгромили благоустроенный сквер

Пьяная компания устроила погром в Ярославской области Источник: Администрация Константиновского сельского поселения ТМР / Vk.com











В Ярославской области пьяная компания устроила погром в благоустроенном сквере. Инцидент произошел в центре поселка Константиновский Тутаевского района. Администрация сельского поселения сообщила об этом вечером 13 марта

«Сегодня ночью пьяная компания, в том числе и девушки, нещадно крушили благоустройство в центре поселка Константиновский. В Сквере Счастья перевернуты урны, разбита остановка, ногами раскурочен щит для объявлений», — сообщили власти в официальном сообществе администрации Константиновского сельского поселения во «Вконтакте».

По их данным, погром на территории устроили взрослые люди.

«В два часа ночи резвились не подростки, а вполне осознанно взрослые люди. Материалы видеокамер направлены в органы полиции. Надеемся что виновных привлекут к ответственности», — рассказали в администрации.

Местные жители в комментариях рассказали, что в этом районе часто гуляют шумные компании и мешают спать.

«Здесь нужно принимать меры вообще относительно всего этого „закутка изобилия“. В ночное время, особенно летом, жителям близлежащих домов невозможно спать! Грохот музыки до пяти утра и пьяные дебоши. Либо организуйте дежурство ППС, либо будем жаловаться в область, который год — одно и тоже», — написала Кристина Лаврентьева.

«Пусть все восстанавливают за свой счёт. А потом ещё статья за хулиганство, чтобы другим не повадно было», — предложила Валентина Голубева.