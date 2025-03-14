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Развлечения тест У вас тяжелый характер или вы ангел во плоти? Пройдите тест и узнайте, что думают о вас люди

У вас тяжелый характер или вы ангел во плоти? Пройдите тест и узнайте, что думают о вас люди

Осторожно: результаты могут не совпасть с тем, что думаете о себе вы сами

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Вы можете думать о себе что угодно, но действия и решения выдадут вас с головой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВы можете думать о себе что угодно, но действия и решения выдадут вас с головой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вы можете думать о себе что угодно, но действия и решения выдадут вас с головой

Источник:

Сами для себя мы можем быть бесконечно милыми, добрыми и обаятельными. Но это совсем не означает, что другие люди окажутся о нас ровно такого же мнения. Вы уверены, что в глазах остальных вы выглядите так же, как и в своих собственных? Тогда давайте проверим, насколько на самом деле тяжелый у вас характер, — может быть, самое время над ним поработать?

ТЕСТПройден 177 раз
1 / 15

Вы особенный человек?

  • К гадалке не ходи!

  • У меня есть определенные преимущества, но и недостатков хватает

  • Нет, обычный человек, нормальный

2 / 15

Вас выводит из себя, когда другие не соглашаются с вашим мнением

  • Да, я могу из-за этого сильно разозлиться

  • Ну и пусть не слушаются — потом поймут, кто был прав

  • Надо выслушать все точки зрения. Но злиться определенно не на что

3 / 15

Люди намеренно пытаются вас разозлить

  • Никто меня не пытается разозлить

  • Постоянно

  • Не то чтобы всегда, но бывает

4 / 15

Люди слушаются вас, потому что боятся с вами спорить

  • Вот это точно про меня

  • Я вообще не люблю спорить

  • Могу поспорить, когда меня доведут, но это не часто случается

5 / 15

Давайте откровенно. Вы ревнивы? Проверяете своего любимого человека?

  • У нас вообще нет места ревности

  • Да, без контроля никуда

  • Бывают такие моменты

6 / 15

Вас не беспокоит, оскорбляете вы других людей или нет

  • Но они сами напросились на грубость

  • Вообще всё равно

  • Других людей оскорбляют только невежи. Я не из таких

7 / 15

Вы злитесь чаще, чем большинство ваших знакомых

  • Это кто сказал? Вранье!

  • Мы друг за другом не записываем, но возможно

  • Это точно не про меня

8 / 15

Бывало, вы слышали в свой адрес обвинения в холодности и безразличии

  • Периодически бывает

  • Регулярно слышу

  • Нет, я не из таких

9 / 15

Вы придерживаетесь только тех правил и законов, которые считаете разумными

  • Порой стоит прислушиваться и к обществу

  • Предпочитаю жить по своим правилам

  • А как иначе?

10 / 15

Вы станете помогать человеку, только если это будет выгодно вам

  • Могу помочь и просто так

  • Ну да, выгода всегда должна быть

  • Но суть помощи совсем не в выгоде

11 / 15

Вы начинаете злиться, когда что-то идет не по плану

  • Злиться — это контрпродуктивно

  • Постараюсь найти выход из любой ситуации

  • Не то слово!

12 / 15

Вы часто сначала делаете, а потом думаете

  • Постоянно

  • Нет, это совершенно не про меня

  • Иногда удается обдумать действия и слова

13 / 15

Чтобы получить желаемое, вы можете пойти на лесть

  • Нет, не стану ни под кого подстраиваться

  • Но это же ложь во благо!

  • Предпочитаю говорить прямо

14 / 15

Вы злопамятный человек?

  • Обиды запоминаю и при удобном случае отомщу

  • Лучше назвать это «справедливый»

  • Делать мне нечего — идиотов помнить

15 / 15

Вы будете избегать конфликтов с человеком, который может пригодиться вам в будущем

  • Да, это про меня

  • Смотря, для чего он мне может пригодиться

  • Предпочитаю говорить в лоб. Нельзя лебезить перед другими

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Тест Развлечения Психология Характер Настроение Человек
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