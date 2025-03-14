У вас тяжелый характер или вы ангел во плоти? Пройдите тест и узнайте, что думают о вас люди

Сами для себя мы можем быть бесконечно милыми, добрыми и обаятельными. Но это совсем не означает, что другие люди окажутся о нас ровно такого же мнения. Вы уверены, что в глазах остальных вы выглядите так же, как и в своих собственных? Тогда давайте проверим, насколько на самом деле тяжелый у вас характер, — может быть, самое время над ним поработать?