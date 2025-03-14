У вас тяжелый характер или вы ангел во плоти? Пройдите тест и узнайте, что думают о вас люди

Сами для себя мы можем быть бесконечно милыми, добрыми и обаятельными. Но это совсем не означает, что другие люди окажутся о нас ровно такого же мнения. Вы уверены, что в глазах остальных вы выглядите так же, как и в своих собственных? Тогда давайте проверим, насколько на самом деле тяжелый у вас характер, — может быть, самое время над ним поработать?
Вы особенный человек?
К гадалке не ходи!
У меня есть определенные преимущества, но и недостатков хватает
Нет, обычный человек, нормальный
Вас выводит из себя, когда другие не соглашаются с вашим мнением
Да, я могу из-за этого сильно разозлиться
Ну и пусть не слушаются — потом поймут, кто был прав
Надо выслушать все точки зрения. Но злиться определенно не на что
Люди намеренно пытаются вас разозлить
Никто меня не пытается разозлить
Постоянно
Не то чтобы всегда, но бывает
Люди слушаются вас, потому что боятся с вами спорить
Вот это точно про меня
Я вообще не люблю спорить
Могу поспорить, когда меня доведут, но это не часто случается
Давайте откровенно. Вы ревнивы? Проверяете своего любимого человека?
У нас вообще нет места ревности
Да, без контроля никуда
Бывают такие моменты
Вас не беспокоит, оскорбляете вы других людей или нет
Но они сами напросились на грубость
Вообще всё равно
Других людей оскорбляют только невежи. Я не из таких
Вы злитесь чаще, чем большинство ваших знакомых
Это кто сказал? Вранье!
Мы друг за другом не записываем, но возможно
Это точно не про меня
Бывало, вы слышали в свой адрес обвинения в холодности и безразличии
Периодически бывает
Регулярно слышу
Нет, я не из таких
Вы придерживаетесь только тех правил и законов, которые считаете разумными
Порой стоит прислушиваться и к обществу
Предпочитаю жить по своим правилам
А как иначе?
Вы станете помогать человеку, только если это будет выгодно вам
Могу помочь и просто так
Ну да, выгода всегда должна быть
Но суть помощи совсем не в выгоде
Вы начинаете злиться, когда что-то идет не по плану
Злиться — это контрпродуктивно
Постараюсь найти выход из любой ситуации
Не то слово!
Вы часто сначала делаете, а потом думаете
Постоянно
Нет, это совершенно не про меня
Иногда удается обдумать действия и слова
Чтобы получить желаемое, вы можете пойти на лесть
Нет, не стану ни под кого подстраиваться
Но это же ложь во благо!
Предпочитаю говорить прямо
Вы злопамятный человек?
Обиды запоминаю и при удобном случае отомщу
Лучше назвать это «справедливый»
Делать мне нечего — идиотов помнить
Вы будете избегать конфликтов с человеком, который может пригодиться вам в будущем
Да, это про меня
Смотря, для чего он мне может пригодиться
Предпочитаю говорить в лоб. Нельзя лебезить перед другими