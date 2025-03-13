Забросил соцсети и уехал из родной деревни: куда пропал известный на всю страну «блогер с березы» — видео

Источник: Городские медиа

Алексей Дудоладов — тот самый «блогер с березы», о котором четыре года назад узнала вся страна. Молодой человек забирался на дерево, чтобы учиться на дистанте в карантин. По-другому поймать связь в деревне, где он жил, было невозможно. Вышку связи после его видеообращения к губернатору поставили, а сам Алексей спустя время пропал из социальных сетей.

Как выяснили наши коллеги из NGS55.RU, блогерской деятельности он предпочел работу на корабле. Парень несколько раз плавал на Чукотку, где удивлялся местным ценам и разнообразному животному миру. Возвращаться в соцсети он, кстати, не хочет. Предпочитает сосредоточиться на получении образования и опыта в профессии.

Из плаваний Алексей привозит много интересных историй, ему всегда есть о чём рассказать.

— За время работы наелся вдоволь красной рыбы. Благодаря нашему повару на завтрак почти каждый день ели красную икру. Еще в этом году впервые удалось побывать на «Корфесте» — это «Корюшкин фестиваль», а корюшка — рыба такая. Ежегодно в Анадыре проводится конкурс, кто быстрее всех ее поймает, пробурит лунку. Это рыбацкий праздник. Там серьезные призы. Мужчине, которому единственному удалось выловить корюшку, дали 100 тысяч, — делится воспоминаниями Алексей.