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Развлечения «Подслушано в Рыбинске» Авторы заявили о продлении сериала «Подслушано в Рыбинске»: «Место действия изменится»

Авторы заявили о продлении сериала «Подслушано в Рыбинске»: «Место действия изменится»

Публикуем новые подробности о проекте

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1 комментарий
Авторы продлили на второй сезон сериал «Подслушано в Рыбинске» | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERАвторы продлили на второй сезон сериал «Подслушано в Рыбинске» | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER

Авторы продлили на второй сезон сериал «Подслушано в Рыбинске»

Источник:

Днем 14 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER заявили о продлении на второй сезон нашумевшего сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+). Как сообщают авторы, место действия детектива могут перенести из Ярославской области.

«Первый сезон за полтора месяца стал всероссийским хитом, оказавшись на первом месте по количеству зрителей среди всех оригинальных сериалов PREMIER, вышедших с момента основания онлайн-кинотеатра в 2018 году. Место действия нового сезона изменится», — сообщили авторы.

В основе сюжета — история журналиста Юры, который во время эпилептических припадков стал видеть будущие убийства. Сериал снимали в Ярославской области

Напомним, проект выходил по одной серии в неделю с 30 января по 13 марта 2025 года. Не обошлось без переносов: показ первой серии сместили на неделю, а финальные две серии, которые должны были выйти в один день, передвинули на разные даты.

Журналиста Юру из «Подслушано в Рыбинске» сыграл Тимофей Трибунцев | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERЖурналиста Юру из «Подслушано в Рыбинске» сыграл Тимофей Трибунцев | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER
Его партнером, местным хулиганом Ширмиком, стал Рузиль Минекаев | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERЕго партнером, местным хулиганом Ширмиком, стал Рузиль Минекаев | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER
Звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал рыбинским хулиганом | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERЗвезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал рыбинским хулиганом | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER
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Съемки проходили в Рыбинске с ноября 2023 года по март 2024 года | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERСъемки проходили в Рыбинске с ноября 2023 года по март 2024 года | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER
Звездой рыбинского ТВ стал Антон Васильев | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERЗвездой рыбинского ТВ стал Антон Васильев | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER

Когда начнут снимать продолжение мистического детектива, пока не сообщается.

— PREMIER предлагает зрителям повлиять на то, где будут развиваться события сериала, а именно — предложить в соцсетях онлайн-кинотеатра свой город, а также назвать его интересные и необычные локации. На основе предложенных вариантов создатели соберут шорт-лист городов, — сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Напомним, первый сезон снимал режиссер Петр Тодоровский-младший по сценарию Ивана Баранова. Кто будет в режиссерском кресле второго сезона, пока не сообщается.

— Съемками будет заниматься кинокомпания 1-2-3 Production, к работе над сценарием вернется Иван Баранов, — уточнили детали о втором сезоне авторы.

Создатели готовы перенести «Подслушано в Рыбинске» в новое место | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIERСоздатели готовы перенести «Подслушано в Рыбинске» в новое место | Источник: онлайн-кинотеатр PREMIER

Создатели готовы перенести «Подслушано в Рыбинске» в новое место

Источник:

1–2–3 Production — одна из крупнейших российских кинокомпаний, производящая контент для ТВ, кино и онлайн-платформ. В числе проектов — сериалы «Перевал Дятлова» (16+), «Идентификация» (18+), «Вне себя» (18+) и «Эпидемия» (18+).

Ранее стало известно, что сериал также покажут на телеканале НТВ.

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ПО ТЕМЕ
Подслушано в Рыбинске Сериал Тимофей Трибунцев Антон Васильев Рузиль Минекаев Второй сезон
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Комментарии
1
Гость
2 часа
А в Ярославль заглянуть?
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