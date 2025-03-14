Стал известен соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф: кто встанет первым на пути к кубку

Команда узнала первого соперника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13 марта стал известен первый соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф КХЛ. В первом раунде железнодорожники сразятся (6+) с нижегородским «Торпедо».

«По итогам игрового дня стало известно, что нижегородское „Торпедо“ не сможет обогнать „Северсталь“ и останется на восьмой строчке Запада. Соответственно, команда Игоря Ларионова сыграет в первом раунде против ярославского „Локомотива“», — сообщили в КХЛ.

Первые матчи плей-офф пройдут на ярославском льду. На «Арене-2000» игры на вылет стартуют 27 и 29 марта. В Нижнем Новгороде железнодорожников примут 31 марта и 2 апреля. Дальше — как распорядится судьба. Если потребуются дополнительные матчи, то в Ярославле они пройдут 4 и 8 апреля. Крайний матч — 6 апреля в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы располагаются на восьмом месте Западной конференции. На данный момент на счету команды 70 очков.

В 2018 году «Локомотив» уже встречался с «Торпедо». Железнодорожники прошли соперника со счетом 4:0 в серии. Тогда главным тренером команды был Дмитрий Квартальнов.

«Многие эксперты, журналисты и болельщики называли серию „Локомотива“ и „Торпедо“ самой непредсказуемой в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина,» — написали после игровой серии на сайте КХЛ о противостоянии команд в 2018 году.

Их предыдущие встречи завершились общим счетом 3:1 в серии в сезоне 2024/2025. Первая встреча команд состоялась 6 ноября (6+) на льду ярославцев. Хозяева льда победили по буллитам со счетом 2:1. Следующая домашняя встреча (6+) 23 ноября закончилась для «Локомотива» поражением со счетом 0:3. На нижегородском льду «Локомотив» побеждал 16 ноября со счетом 0:1 (6+), 25 декабря встреча окончилась абсолютной победой ярославцев — 0:5 (6+).

Кроме того, уже сегодня «Локомотив» может стать обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова.

«„Локомотив“ станет обладателем Кубка Континента, если: „Трактор“ проиграет в основное время „Авангарду“, или „Трактор“ проиграет „Авангарду“ в овертайме или по буллитам и при этом „Локомотив“ не проиграет „Нефтехимику“ в основное время, или „Локомотив“ обыграет „Нефтехимик“ любым способом», — назвала условия Континентальная хоккейная лига.