НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 734мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,62
EUR 94,26
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Закрылся популярный ночной клуб
В драке погиб врач
Кафе в незаконной постройке
Когда завершат трамвайную модернизацию
Объединяют театры
Что с третьим мостом через Волгу
Переезд банка
Новые выплаты мамам
Спорт Стал известен соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф: кто встанет первым на пути к кубку

Стал известен соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф: кто встанет первым на пути к кубку

Железнодорожники начнут борьбу 27 марта

1 040
12 комментариев
Команда узнала первого соперника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоманда узнала первого соперника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда узнала первого соперника

Источник:

13 марта стал известен первый соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф КХЛ. В первом раунде железнодорожники сразятся (6+) с нижегородским «Торпедо».

«По итогам игрового дня стало известно, что нижегородское „Торпедо“ не сможет обогнать „Северсталь“ и останется на восьмой строчке Запада. Соответственно, команда Игоря Ларионова сыграет в первом раунде против ярославского „Локомотива“», — сообщили в КХЛ.

Первые матчи плей-офф пройдут на ярославском льду. На «Арене-2000» игры на вылет стартуют 27 и 29 марта. В Нижнем Новгороде железнодорожников примут 31 марта и 2 апреля. Дальше — как распорядится судьба. Если потребуются дополнительные матчи, то в Ярославле они пройдут 4 и 8 апреля. Крайний матч — 6 апреля в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы располагаются на восьмом месте Западной конференции. На данный момент на счету команды 70 очков.

В 2018 году «Локомотив» уже встречался с «Торпедо». Железнодорожники прошли соперника со счетом 4:0 в серии. Тогда главным тренером команды был Дмитрий Квартальнов.

«Многие эксперты, журналисты и болельщики называли серию „Локомотива“ и „Торпедо“ самой непредсказуемой в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина,» — написали после игровой серии на сайте КХЛ о противостоянии команд в 2018 году.

Их предыдущие встречи завершились общим счетом 3:1 в серии в сезоне 2024/2025. Первая встреча команд состоялась 6 ноября (6+) на льду ярославцев. Хозяева льда победили по буллитам со счетом 2:1. Следующая домашняя встреча (6+) 23 ноября закончилась для «Локомотива» поражением со счетом 0:3. На нижегородском льду «Локомотив» побеждал 16 ноября со счетом 0:1 (6+), 25 декабря встреча окончилась абсолютной победой ярославцев — 0:5 (6+).

Кроме того, уже сегодня «Локомотив» может стать обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова.

«„Локомотив“ станет обладателем Кубка Континента, если: „Трактор“ проиграет в основное время „Авангарду“, или „Трактор“ проиграет „Авангарду“ в овертайме или по буллитам и при этом „Локомотив“ не проиграет „Нефтехимику“ в основное время, или „Локомотив“ обыграет „Нефтехимик“ любым способом», — назвала условия Континентальная хоккейная лига.

Ранее стало известно, кто еще кроме «Локомотива» претендует на Кубок Континента.

ПО ТЕМЕ
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей Спорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
4 часа
Я за Торпедо, там интересный тренер и команда. А вообще не смотрю, как миллионеры с клюшками изображают старание и игру. Тошно на это смотреть стало в КХЛ.
Гость
3 часа
Хлеба и зрелищ гоям. У кого зависит настроение от исхода матча, а не от реальной жизни - задумайтесь
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление