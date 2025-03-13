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Когда завершат трамвайную модернизацию
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Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Сроки сдвигаются»: власти объяснили, почему в Ярославле переносится завершение трамвайной модернизации

«Сроки сдвигаются»: власти объяснили, почему в Ярославле переносится завершение трамвайной модернизации

Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев

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17 комментариев
Когда завершат модернизацию трамвайных путей в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда завершат модернизацию трамвайных путей в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда завершат модернизацию трамвайных путей в Ярославле

Источник:

В Ярославле задерживается завершение модернизации трамвайного движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

«Сроки действительно сдвигаются. Это происходит по многим причинам. Во-первых, стоимость серьезно выросла. Во-вторых, были некоторые сложности с поставками определенных товаров, которые являются комплектующими, из-за санкций», — объяснил глава региона.

По словам губернатора, Ярославская область входит в десятку регионов, в которых реализуется программа модернизации трамвайного движения.

«Надо сказать, что отношение к модернизации трамвайных путей очень жесткое со стороны федерального министерства. Те регионы, которые не справляются или не выдерживают темпа, лишаются этой программы. Есть уже регионы, которые выпали из десятки. При этом мы находимся на хорошем счету.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

У нас тоже сроки сдвигаются, но это происходит у всех. Что важно: у нас не сдвигается стоимость и работы продолжаются.

Как сообщил глава региона, ориентировочно модернизацию трамвайного движения в Ярославле должны завершить в начале 2027 года.

Напомним, что работы разделены на этапы. Первый уже завершен. На ветке на улице Блюхера заменены пути, и с 15 февраля там запустили новые трамваи.

Модернизацией трамвайного хозяйства в Ярославле занимается ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством региона. Договор был подписан в конце 2022 года. Согласно ему в городе должны заменить все трамвайные пути, обновить 8 тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

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Комментарии
17
Гость
1 час
Денег не хватает даже в брагино закончить? Не говоря про , пятерку’ а деньги сэкономленные на уборке дорог от снега можно использовать?
Гость
1 час
хахаха, могли бы и не писать, всё было ясно сразу
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