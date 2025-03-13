«Сроки сдвигаются»: власти объяснили, почему в Ярославле переносится завершение трамвайной модернизации

Когда завершат модернизацию трамвайных путей в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле задерживается завершение модернизации трамвайного движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

«Сроки действительно сдвигаются. Это происходит по многим причинам. Во-первых, стоимость серьезно выросла. Во-вторых, были некоторые сложности с поставками определенных товаров, которые являются комплектующими, из-за санкций», — объяснил глава региона.

По словам губернатора, Ярославская область входит в десятку регионов, в которых реализуется программа модернизации трамвайного движения.

«Надо сказать, что отношение к модернизации трамвайных путей очень жесткое со стороны федерального министерства. Те регионы, которые не справляются или не выдерживают темпа, лишаются этой программы. Есть уже регионы, которые выпали из десятки. При этом мы находимся на хорошем счету.

У нас тоже сроки сдвигаются, но это происходит у всех. Что важно: у нас не сдвигается стоимость и работы продолжаются. Михаил Евраев губернатор

Как сообщил глава региона, ориентировочно модернизацию трамвайного движения в Ярославле должны завершить в начале 2027 года.

Напомним, что работы разделены на этапы. Первый уже завершен. На ветке на улице Блюхера заменены пути, и с 15 февраля там запустили новые трамваи.