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Развлечения обзор Обезопасьте дом: в марте над Россией взойдет Кровавая Луна

Обезопасьте дом: в марте над Россией взойдет Кровавая Луна

Название у этого явления слишком уж грозное. Но что за ним скрывается?

1 959
4 комментария
В Московском планетарии рассказали, когда будет «Кровавая Луна» в марте 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Московском планетарии рассказали, когда будет «Кровавая Луна» в марте 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Московском планетарии рассказали, когда будет «Кровавая Луна» в марте 2025 года

Источник:

Еще в древние времена люди приписывали разным астрономическим явлениям разные сверхспособности и выстраивали свои планы в соответствии с ними. Эта особенность в некоторой степени передалась и нам. Но если к некоторым явлениям, таким как ретроградный Меркурий, мы привыкли, то другие вызывают настороженность. Например, «Кровавая Луна». Мало того что она редкий гость на небосводе, так еще и «кровавым», кажется, просто так ничего не называют. Что же это за явление такое и что оно нам принесет?

Что такое «Кровавая Луна»

Когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, блокируя солнечный свет и отбрасывая тень на поверхность Луны, происходит лунное затмение. Это явление можно наблюдать минимум дважды в год, но иногда их бывает и больше. Например, в 2020 году было четыре лунных затмения. Столько же их в следующий раз ожидается только в 2038-м.

Лунные затмения бывают частные, полутеневые и полные. В первом случае Луна частично попадает в тень Земли и на время погружается в красноватый сумрак, при полутеневых блеск лунного диска лишь незначительно меняется, ну а при полных затмениях видимый диск спутника нашей планеты целиком входит в тень Земли. Солнечный свет рассеивается в атмосфере, красные лучи достигают поверхности Луны, и ее поверхность начинает постепенно «краснеть».

Как передают специалисты Московского планетария, «Кровавая Луна» 14 марта 2025-го станет первым лунным затмением в году, которое можно будет увидеть с территории России. Правда, не повсеместно. Например, на европейской территории страны и в Сибири «Кровавая Луна» будет не видна, сколько ни вглядывайся. Зато лучшие для наблюдения условия будут на востоке.

«С 9:26 до 10:31 по московскому времени Луна пройдет через тень Земли, произойдет полное лунное затмение», — предупредили специалисты.

В планетарии пояснили, когда начнется полное затмение | Источник: Московский планетарий / Vk.comВ планетарии пояснили, когда начнется полное затмение | Источник: Московский планетарий / Vk.com

В планетарии пояснили, когда начнется полное затмение

Источник:

Хотя астрономы говорят, что лунное затмение, как его ни назови, это просто завораживающее явление, астрологи уверены: «Кровавая Луна» на нас обязательно отразится.

Как на нас повлияет «Кровавая Луна»

Этот март астрологи вообще называют самым непростым месяцем года из-за стечения многих обстоятельств. Среди них — ретроградная Венера, которая тут же перейдет в ретроградный Меркурий. На фоне этих двух ретроградов лунное затмение заметно усилится и заставит нас заглянуть в себя поглубже. А еще «Кровавая Луна» 14 марта 2025 года произойдет в знаке Девы — символе порядка, заботы о себе и стремления к совершенству.

По словам астролога Ольги Шпекан, лунное затмение в Деве затронет сферы повседневной рутины, здоровья, обслуживания, а также мистики, религии.

«В этот период рекомендуется обратить внимание на порядок в доме, жизни и своих мыслях. Но излишняя придирчивость к себе и к близким может привести к конфликтам и нервному срыву. Люди могут ощущать необходимость навести порядок не только в доме, но и в голове, избавиться от хаоса и ненужных привязанностей. Могут усилиться тревожность, желание контроля и перфекционизм», — рассказала Ольга Шпекан.

Во время этого лунного затмения произойдет своеобразная космическая перезагрузка. И это время нужно использовать не только для рефлексии, но и для конкретных шагов — открыться для роста, переоценить отношения, вернуться к вопросам, которые давно лежат без ответа. То есть нам вместе с Луной желательно перестроиться, чтобы обрести более ясный и осознанный взгляд на жизнь.

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Луна Лунное затмение Астрология Астрономия Небо Звезды Кровавая луна Земля
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Комментарии
4
Гость
1 час
по-моему кровавая луна всегда над нами это карма
Гость
12 марта, 12:26
Скоро вам запретят писать про "повлияет". Единственный хороший запрет.
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