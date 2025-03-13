«Мы за, но есть нюансы». Заявления Путина о прекращении огня на Украине — хроника

Пресс-конференция завершилась, а переговоры нет: впереди встреча между Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Но мы о ней подробно не узнаем, так как разговор пройдет за закрытыми дверьми, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

В связи с этим приведем еще несколько заявлений Путина, прозвучавших сегодня и завершим наш онлайн:

— Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранению причин кризиса;

— В Курской области все находится под полным огневым контролем РФ. Выход украинских военных из окружения становится невозможным;

— Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы;

— ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия;

— Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

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