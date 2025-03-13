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Политика Спецоперация на Украине онлайн-трансляция «Мы за, но есть нюансы». Заявления Путина о прекращении огня на Украине — хроника

«Мы за, но есть нюансы». Заявления Путина о прекращении огня на Украине — хроника

Собрали заявления главы государства

865
12 комментариев

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сделал ряд важных заявлнений о мире с Украиной. Собираем их онлайн

Марина Малкова

Прекращение огня на Украине

Владимир Путин провел пресс-конференцию вместе с Александром Лукашенко вечером 13 марта. После обсуждения экономических вопросов Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине, сообщают РИА Новости.

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Мария Захарова

Путин — о перемирии: видео заявления

Полное заявление Владимира Путина о позиции по перемирию с Украиной.

Источник:
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Марина Малкова

Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня исходя из ситуации на земле, считает президент России. К слову, ранее президент Америки Дональд Трамп говорил примерно то же самое, а после украинский лидер Владимир Зеленский поругался с ним в прямом эфире.

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Марина Малкова

Перемирие на 30 суток

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, о котором Штаты разговаривали с Украиной в Эр-Рияде. Но, по мнению Владимира Путина, у условий есть нюансы, которые требуют «кропотливого обсуждения».

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Марина Малкова

В частности, заявил Владимир Путин, обсуждать вопросы перемирия он готов и и президентом США Дональдом Трампом, который проявляет активное участие в этом вопросе. К слову, президент России заявил, что благодарен коллегам из других стран за участие в стремлении помочь завершить конфликт.

«Это благородная миссия», — охарактеризовал президент России действия мировых людеров.

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Марина Малкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в громких высказываниях по традиции не стеснялся.

Так, он заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а если «если Россия договорится с США, то „труба“ Европе и Украине вместе взятым», — приводит слова президента соседнего государства РИА Новости.

Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, уверен Лукашенко.

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Марина Малкова

Говоря о необходимости кропотливой работы по возможному перемирию Владимир Путин уточнил, что Украина может использовать временное прекращение огня для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, сообщают РИА Новости.

«Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле», подчеркнул Владимир Путин.

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Марина Малкова

Владимир Путин затронул и вопрос освобождения оккупированных ВСУ территорий Курской области, где побывал накануне. По его словам, войска Минобороны РФ наступают почти на всех направлениях, а Украина отступает. В скором времени, уверен президент, все задачи по Курску будут выполнены

Также президент поблагодарил военнослужащих, которые участвовали в освобождении Суджи.

Говоря об украинских военных Владимир Путин заявил, что под Курском у них два пути: сдаться в плен или погибнуть.

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Марина Малкова

Приведет еще два важных заявления Владимира Путина, которые лишь опосредованно связаны с конфликтом на Украине (цитаты по РИА Новости):

  • Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то «газовая труба» для Европы может быть обеспечена.

  • С некоторыми западными компаниями ведутся переговоры по вопросу возвращения на российский рынок. Те компании, которые захотят вернуться, получат такую возможность, но никаких преференций для них не будет.

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Марина Малкова

Пресс-конференция завершилась, а переговоры нет: впереди встреча между Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Но мы о ней подробно не узнаем, так как разговор пройдет за закрытыми дверьми, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

В связи с этим приведем еще несколько заявлений Путина, прозвучавших сегодня и завершим наш онлайн:

— Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранению причин кризиса;

— В Курской области все находится под полным огневым контролем РФ. Выход украинских военных из окружения становится невозможным;

— Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы;

— ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия;

— Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Спасибо что были с нами.

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Комментарии
12
Гость
4 часа
Красавец! Не перестаю восхищаться этим человеком. Настоящий лидер государства!
Гость
3 часа
Очень правильное поведение нашего великого Президента В.В.Путина - Таврического. Самое время время тянуть. А за мир мы всегда, даже не сомневайтесь!
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