«Мы за, но есть нюансы». Заявления Путина о прекращении огня на Украине — хроника

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сделал ряд важных заявлнений о мире с Украиной. Собираем их онлайн
Прекращение огня на Украине
Владимир Путин провел пресс-конференцию вместе с Александром Лукашенко вечером 13 марта. После обсуждения экономических вопросов Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине, сообщают РИА Новости.
Путин — о перемирии: видео заявления
Полное заявление Владимира Путина о позиции по перемирию с Украиной.
Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня исходя из ситуации на земле, считает президент России. К слову, ранее президент Америки Дональд Трамп говорил примерно то же самое, а после украинский лидер Владимир Зеленский поругался с ним в прямом эфире.
Перемирие на 30 суток
Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, о котором Штаты разговаривали с Украиной в Эр-Рияде. Но, по мнению Владимира Путина, у условий есть нюансы, которые требуют «кропотливого обсуждения».
В частности, заявил Владимир Путин, обсуждать вопросы перемирия он готов и и президентом США Дональдом Трампом, который проявляет активное участие в этом вопросе. К слову, президент России заявил, что благодарен коллегам из других стран за участие в стремлении помочь завершить конфликт.
«Это благородная миссия», — охарактеризовал президент России действия мировых людеров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в громких высказываниях по традиции не стеснялся.
Так, он заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а если «если Россия договорится с США, то „труба“ Европе и Украине вместе взятым», — приводит слова президента соседнего государства РИА Новости.
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, уверен Лукашенко.
Говоря о необходимости кропотливой работы по возможному перемирию Владимир Путин уточнил, что Украина может использовать временное прекращение огня для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, сообщают РИА Новости.
«Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле», подчеркнул Владимир Путин.
Владимир Путин затронул и вопрос освобождения оккупированных ВСУ территорий Курской области, где побывал накануне. По его словам, войска Минобороны РФ наступают почти на всех направлениях, а Украина отступает. В скором времени, уверен президент, все задачи по Курску будут выполнены
Также президент поблагодарил военнослужащих, которые участвовали в освобождении Суджи.
Говоря об украинских военных Владимир Путин заявил, что под Курском у них два пути: сдаться в плен или погибнуть.
Приведет еще два важных заявления Владимира Путина, которые лишь опосредованно связаны с конфликтом на Украине (цитаты по РИА Новости):
Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то «газовая труба» для Европы может быть обеспечена.
С некоторыми западными компаниями ведутся переговоры по вопросу возвращения на российский рынок. Те компании, которые захотят вернуться, получат такую возможность, но никаких преференций для них не будет.
Пресс-конференция завершилась, а переговоры нет: впереди встреча между Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Но мы о ней подробно не узнаем, так как разговор пройдет за закрытыми дверьми, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
В связи с этим приведем еще несколько заявлений Путина, прозвучавших сегодня и завершим наш онлайн:
— Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранению причин кризиса;
— В Курской области все находится под полным огневым контролем РФ. Выход украинских военных из окружения становится невозможным;
— Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы;
— ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия;
— Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.
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