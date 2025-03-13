В Ярославской области экстремально обмелела Волга. Причина

Стало известно, как с 11 марта будут проходить работы по предотвращению снижения уровня воды в Рыбинском водохранилище. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.
«Работы водохранилищ Верхне-Волжского каскада [расчитаны] на период от 11.03.2025 по 20.03.2025», — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.
На данный момент уровень воды находится на отметке 99,94 мБС, нормальный уровень —101,81 мБС. Проводятся работы по приведению его в нужное состояние.
Волга обмелела настолько, что теперь можно дойти чуть ли не до середины реки. Были установлены специальные режимы накопления. Причина понижения уровня воды — в низких запасах снега в бассейне Верхней Волги.
Кроме Рыбинского изменятся режимы работ Угличского и Нижегородского водохранилища.
Ранее стало известно, что в Ярославской области подняли цены на проезд на речных трамваях и паромах.