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Город В Ярославской области экстремально обмелела Волга. Причина

В Ярославской области экстремально обмелела Волга. Причина

Как борются с проблемой

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11 комментариев
Раньше Рыбинское водохранилище было с нормальным уровнем воды | Источник: Анастасия Вязигина/ 76.RUРаньше Рыбинское водохранилище было с нормальным уровнем воды | Источник: Анастасия Вязигина/ 76.RU

Раньше Рыбинское водохранилище было с нормальным уровнем воды

Источник:

Стало известно, как с 11 марта будут проходить работы по предотвращению снижения уровня воды в Рыбинском водохранилище. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«Работы водохранилищ Верхне-Волжского каскада [расчитаны] на период от 11.03.2025 по 20.03.2025», — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

На данный момент уровень воды находится на отметке 99,94 мБС, нормальный  уровень —101,81 мБС. Проводятся работы по приведению его в нужное состояние.

Кадры из Рыбинска

Источник:

Волга обмелела настолько, что теперь можно дойти чуть ли не до середины реки. Были установлены специальные режимы накопления. Причина понижения уровня воды — в низких запасах снега в бассейне Верхней Волги.

Кроме Рыбинского изменятся режимы работ Угличского и Нижегородского водохранилища.

Ранее стало известно, что в Ярославской области подняли цены на проезд на речных трамваях и паромах.

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Рыбинск Рыбинское водохранилище Волга Река
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Комментарии
11
Гость
3 часа
Выпили
Гость
3 часа
Воду украл начальник водоканала.
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