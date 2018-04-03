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Ярославских фристайлистов снова наградили: губернатор выдал сертификаты на квартиры
3 апреля 2018 15:50
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Сегодня в Ярославле наградили спортсменов-фристайлистов — участников Олимпиады-2018 в Корее. Если свою награду от президента — автомобиль, призёр Олимпиады Илья Буров уже получил, то настала очередь областных подарков.
— Главным триумфатором большой ярославской команды стал Илья Буров. Он в тяжелейшей борьбе завоевал для России бронзовую медаль. Еще раз поздравляю Илью и его тренера Александра Николаевича Понгильского, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и вручил спортсмену и тренеру сертификаты на однокомнатные квартиры.
Глава региона поблагодарил и остальных спортсменов из Ярославской сборной, ведь они уже взяли награды на недавних соревнованиях чемпионата и Кубка России. А спортсмены в ответ вручили губернатору шлем с автографами.
26-летний фристайлист Илья Буров из Ярославля завоевал бронзу на Олимпиаде в Корее. О чём он думал во время выступления, как тренируется и как живёт теперь: в интервью с 76.ru.
Фото: Дмитрий Миронов / vk.com
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