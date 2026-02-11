Город Стало известно название гигантского спортивно-развлекательного центра, который строится в Ярославле

Что известно об объекте

Так будет выглядеть новый спортивно-развлекательный центр в Брагине | Источник: avito.ruТак будет выглядеть новый спортивно-развлекательный центр в Брагине | Источник: avito.ru

Стало известно название нового спортивно-развлекательного центра, который строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Колесовой (напротив велодрома) в Дзержинском районе Ярославля. Судя по информации с сайта бесплатных объявлений, комплекс будет называться «Атриум».

«„Атриум“ — одноэтажный спортивно-развлекательный центр для размещения сетевых и локальных арендаторов в сегментах спорта, услуг, торговли и общественного питания», — говорится в объявлении о поиске арендаторов.

Известно, что в центре откроются Fitnеss Ноusе, «Вкусно — и точка», площадка раdеl tеnnis.

Так сейчас выглядит комплекс изнутри | Источник: avito.ru

Площадь объекта&nbsp;— 20 тысяч кв.&nbsp;м. | Источник: avito.ru

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию&nbsp;— III квартал 2026 года | Источник: avito.ru

Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой | Источник: avito.ru

«Застройщиком ООО „Сфера“ на основании разрешения на строительство от 21 июня 2024 года осуществляется строительство одноэтажного спортивно-оздоровительного многофункционального центра площадью почти 20 тыс. кв. м. Строительство объекта не останавливалось. В настоящее время возведение основных строительных конструкций завершено, ведутся работы по устройству навесного фасада и внутренних инженерных систем», — прокомментировали ситуацию на стройплощадке в Инспекции государственного строительного надзора.

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — III квартал 2026 года.

Компания «Сфера» из Москвы. Была зарегистрирована в октябре 2023 года. В списке разрешенных видов деятельности — управление недвижимостью, гостиничный бизнес. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором фирмы. В прошлом Талабани Броян был одним из участников ярославской строительной компании «Бронза», ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей компании «Алина».

Напомним, застройщик комплекса в январе 2024 года выиграл аукцион на аренду участка под строительство.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
11 февраля, 10:24
Понятно , опять торговцы . Производственный площадки не хотим строить ? Когда то Ярославль был крупным центром промышленности , люди переезжали сюда то что здесь была надежда на будующее , что есть работа в производстве . А сейчас наоборот , последние 7 лет народ мигрирует от сюда ...
Гость
11 февраля, 10:21
Fitnеss Ноusе, «Вкусно — и точка», площадка раdеl tеnnis Ок , остальные 90% площадей кто займет ? правильно ни кто , будет пустовать как тц старый город
