Стало известно название гигантского спортивно-развлекательного центра, который строится в Ярославле

Так будет выглядеть новый спортивно-развлекательный центр в Брагине Источник: avito.ru

Стало известно название нового спортивно-развлекательного центра, который строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Колесовой (напротив велодрома) в Дзержинском районе Ярославля. Судя по информации с сайта бесплатных объявлений, комплекс будет называться «Атриум».

«„Атриум“ — одноэтажный спортивно-развлекательный центр для размещения сетевых и локальных арендаторов в сегментах спорта, услуг, торговли и общественного питания», — говорится в объявлении о поиске арендаторов.

Известно, что в центре откроются Fitnеss Ноusе, «Вкусно — и точка», площадка раdеl tеnnis.

Так сейчас выглядит комплекс изнутри Площадь объекта — 20 тысяч кв. м. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — III квартал 2026 года Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой 1 из 4 Так сейчас выглядит комплекс изнутри Источник: avito.ru

«Застройщиком ООО „Сфера“ на основании разрешения на строительство от 21 июня 2024 года осуществляется строительство одноэтажного спортивно-оздоровительного многофункционального центра площадью почти 20 тыс. кв. м. Строительство объекта не останавливалось. В настоящее время возведение основных строительных конструкций завершено, ведутся работы по устройству навесного фасада и внутренних инженерных систем», — прокомментировали ситуацию на стройплощадке в Инспекции государственного строительного надзора.

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — III квартал 2026 года.

Компания «Сфера» из Москвы. Была зарегистрирована в октябре 2023 года. В списке разрешенных видов деятельности — управление недвижимостью, гостиничный бизнес. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором фирмы. В прошлом Талабани Броян был одним из участников ярославской строительной компании «Бронза», ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей компании «Алина».