Не «ЯАквилон»: как назвали новый торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля

Стало известно название нового ТЦ на месте «Аквилона»

В Ярославле новый торговый центр на месте торгового комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе назвали «Джаз». Это наименование сейчас указано на входе в магазин. Ранее застройщик говорил, что торговый комплекс может быть назван «ЯАквилон», но в итоге от этой идеи отказались.

«Какого-то особого объяснения, почему именно „Джаз“ нет», — прокомментировали в компании-застройщике порталу 76.RU.

Новый комплекс назвали «Джаз»

Сейчас в торговом комплексе начали работать несколько магазинов — продуктовые «Пятерочка», «Мой мясной», «Два вкуса», пекарня «Корица», «Цветторг». Но большая часть площадей пока еще пустует.

Внутри уже открылся магазин «Пятерочка» Также заработал «Мой мясной» Уже можно посетить цветочный магазин Большая часть площади еще пустует С отдельного входа можно зайти в пекарню

Ранее анонсировалось, что на втором этаже комплекса должен открыться фитнес-центр «DDХ fitnеss».

Напомним, с 2001 до 2023 год на этой площадке работал торговый комплекс «Аквилон». В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.

Новый торговый центр на месте «Аквилона» открылся еще в начале осени. 1 сентября в Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области сообщали о завершении строительства этого объекта.