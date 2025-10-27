НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Не «ЯАквилон»: как назвали новый торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля

Не «ЯАквилон»: как назвали новый торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля

Что сейчас внутри. Фото

224
Стало известно название нового ТЦ на месте «Аквилона»

Стало известно название нового ТЦ на месте «Аквилона»

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле новый торговый центр на месте торгового комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе назвали «Джаз». Это наименование сейчас указано на входе в магазин. Ранее застройщик говорил, что торговый комплекс может быть назван «ЯАквилон», но в итоге от этой идеи отказались.

«Какого-то особого объяснения, почему именно „Джаз“ нет», — прокомментировали в компании-застройщике порталу 76.RU.

Новый комплекс назвали «Джаз»

Новый комплекс назвали «Джаз»

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Сейчас в торговом комплексе начали работать несколько магазинов — продуктовые «Пятерочка», «Мой мясной», «Два вкуса», пекарня «Корица», «Цветторг». Но большая часть площадей пока еще пустует.

Внутри уже открылся магазин «Пятерочка» | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Внутри уже открылся магазин «Пятерочка»

Также заработал «Мой мясной» | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также заработал «Мой мясной»

Уже можно посетить цветочный магазин | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Уже можно посетить цветочный магазин

Большая часть площади еще пустует | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Большая часть площади еще пустует

С отдельного входа можно зайти в пекарню | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

С отдельного входа можно зайти в пекарню

1 из 5

Внутри уже открылся магазин «Пятерочка»

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ранее анонсировалось, что на втором этаже комплекса должен открыться фитнес-центр «DDХ fitnеss».

Напомним, с 2001 до 2023 год на этой площадке работал торговый комплекс «Аквилон». В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.

Новый торговый центр на месте «Аквилона» открылся еще в начале осени. 1 сентября в Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области сообщали о завершении строительства этого объекта.

Как вам новый ТЦ?

Лучше старого «Аквилона»
Пока не понятно
Мне не нравится
Своим ответом поделюсь в комментариях
Аквилон Торговый центр
