Не «ЯАквилон»: как назвали новый торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля

В Ярославле новый торговый центр на месте торгового комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе назвали «Джаз». Это наименование сейчас указано на входе в магазин. Ранее застройщик говорил, что торговый комплекс может быть назван «ЯАквилон», но в итоге от этой идеи отказались.
«Какого-то особого объяснения, почему именно „Джаз“ нет», — прокомментировали в компании-застройщике порталу 76.RU.
Сейчас в торговом комплексе начали работать несколько магазинов — продуктовые «Пятерочка», «Мой мясной», «Два вкуса», пекарня «Корица», «Цветторг». Но большая часть площадей пока еще пустует.
Ранее анонсировалось, что на втором этаже комплекса должен открыться фитнес-центр «DDХ fitnеss».
Напомним, с 2001 до 2023 год на этой площадке работал торговый комплекс «Аквилон». В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.
Новый торговый центр на месте «Аквилона» открылся еще в начале осени. 1 сентября в Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области сообщали о завершении строительства этого объекта.
Как вам новый ТЦ?